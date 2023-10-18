Просунулися приблизно на кілометр: ЗСУ мають успіх поблизу Вербового

Українські військові продовжують контрнаступ на Мелітопольському напрямку. Є успіхи в районі села Вербове (Запорізька область).

Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Вербове знаходиться на відстані понад 10 км від звільненого села Роботине.

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– Українські воїни не допустили втрати позицій південно-західніше Новоданилівки та Роботиного на Запоріжжі… Ми маємо частковий успіх в районі західніше Вербового та просунулись там на відстань близько кілометра, – наголосив Штупун.

Спроби наступу та втрати військ РФ

Протягом минулої доби підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ виконали 1 332 вогневих завдання. Війська РФ втратили 355 осіб.

Вдалося знищити 22 одиниці військової техніки окупантів і три склади боєприпасів.

Агресор протягом минулої доби завдав 16 авіаударів, здійснив 595 артобстрілів та провів 42 бойових зіткнення.

– Відзначається збільшення кількості ворожих штурмових дій на напрямку Мар’їнки. Також противник доукомплектовує на різних напрямках загони Шторм, які зазнали і продовжують зазнавати значних втрат, – уточнив речник.

Ворог і далі намагається штурмувати та оточити місто Авдіївка, хоча “це проходить зараз менш активно”. За минулу добу українські військові відбили понад 10 атак на Авдіївському напрямку.

А на Мар’їнському та Шахтарському напрямках захисники відбили майже 20 атак ворога.

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