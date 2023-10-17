Списання втраченого в бою майна: Міноборони скоротило терміни і кількість документів

Міністерство оборони України дозволило списувати військове майно, втрачене під час бойових дій, за спрощеною процедурою. Тепер це займе близько двох – трьох тижнів замість шести місяців.

Відповідний наказ підписав глава Міноборони Рустем Умєров.

– Без зайвої бюрократії це займатиме до 20 днів замість шести місяців, – наголосив він.

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Нова процедура списання військового майна

Тепер не потрібно буде проводити окреме розслідування щодо кожної одиниці військової техніки, яка була втрачена в бою.

Наприклад, раніше на списання безпілотника потрібно було зібрати до 40 документів. На це йшло від місяця до пів року.

Тепер термін процедури скоротиться до двох – трьох тижнів. А кількість необхідних документів становитиме від 2 до 4.

Не потрібно буде отримувати погодження від вищого керівництва під час списання військового майна. Техніку вартістю до 1,5 млн грн зможуть списувати командири окремих рот, батальйонів чи бригад.

Тобто списання техніки стане простішим і швидшим.

Яке військове майно зможуть списувати командири

Згідно з наказом Міноборони, командири підрозділів зможуть:

1. Списувати засоби ураження, витрачені під час боїв чи на практичних стрільбах. Для цього буде потрібен акт про списання, затверджений командиром роти, батальйону чи бригади.

2. Розбирати зразки військової техніки, що зазнали пошкоджень під час виконання бойових завдань. Деталі частин, які не використовуються, можна буде спрямувати на відновлення, модернізацію чи виготовлення іншої техніки.

3. Списувати втрачені в боях безпілотники вартістю до 1,5 млн грн. Для цього не потрібно буде отримувати погодження командування Повітряних сил ЗСУ, сил логістики та Міноборони.

4. Списувати дрони-камікадзе та інші БпЛА, перероблені для виконання завдань на фронті, без проведення розслідування. Раніше для списання дрона потрібно було зібрати багато документів, а тепер – лише два: акт про проведення пуску під час боїв та акт якісного технічного стану.

Деталі пошкоджених БпЛА можна буде використовувати для модернізації та відновлення інших дронів.

Завдяки спрощенню процедури командири оперативніше отримуватимуть інформацію про потреби підрозділів у військовій техніці.

Наприклад, щоб отримати нові дрони, військовим потрібно списати попередні, пошкоджені в боях. А це займало до шести місяців паперової роботи. Тепер процес значно пришвидшиться.

Джерело: Telegram-канал Михайла Федорова

Джерело : Міноборони

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