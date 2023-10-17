Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Черкаській області засудили батька трьох дітей, який отримав повістку і відмовився від мобілізації
Одного опустили головою у вигрібну яму, іншого змусили стрибати голяка: на Одещині підлітки знущалися зі школярів
Зі Львова вирушив перший рейс на Варшаву: маршрут, ціна квитка та де придбати
Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
У Києві з багатоповерхівки випала 12-річна дитина
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Україна отримала від США всі обіцяні танки Abrams — 31 машину

танк Abrams випускає снаряд
Фото: Getty Images

Сполучені Штати передали Україні 31 бойовий танк M1A1 Abrams американського виробництва. Саме таку кількість раніше пообіцяв надати Білий дім.

Факт передання танків підтвердили Голосу Америки американські військові.

Як зазначив речник армії США в Європі та Африці полковник Мартін О’Доннелл, всі українські військові, які тренувалися на танках у Німеччині, також повернулися до України, разом із боєприпасами та запчастинами до Abrams.

Зараз дивляться

– Ми виконали свою частину угоди. З цього моменту вони (Україна, – Ред.) мають визначити, коли і де вони застосують цей потенціал, – наголосив О’Доннелл.

Американські військові чиновники кажуть, що може знадобитися деякий час, перш ніж Abrams з’являться на полі бою. Оскільки українські військові мають перевірити наявність необхідних елементів підтримки та визначити, коли і де застосувати танки для досягнення найбільшого ефекту проти військ РФ.

– Я думаю, що Україна буде розважлива в тому, коли і де вона їх використовуватиме. Танк Abrams – чудова бронетехніка, але це не срібна куля (не панацея, – Ред.). Зрештою, рішучість України добитися прориву має найбільше значення, – додав О’Доннелл.

Постачання Abrams Україні: що відомо

Перші бойові танки Abrams надійшли в Україну наприкінці вересня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Як зазначає Голос Америки, постачання відбулося швидше, ніж очікувалося, і “вчасно для потенційного використання в останні тижні контрнаступу Києва проти російських військ перед настанням зими”.

У Білому домі наголошували, що танки Abrams додадуть Силам оборони України мобільності, швидкості та вогневої потужності під час контрнаступу.

Вашингтон пообіцяв надати Abrams на початку цього року, паралельно із обіцянкою європейських країн поставити німецькі танки Leopard 2. Надання останніх Берлін не хотів схвалювати без аналогічного зобов’язання з боку Сполучених Штатів.

Першою країною, яка погодилася відправити західні танки в Україну, була Велика Британія. На початку цього року вона передала свої танки Challenger 2.

Читайте також
США можуть передати Україні ще 30 танків Abrams – ЗМІ
Танки Abrams

Джерело: Голос Америки
Війна в Україні, США, Танки для України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Дальність до 300 км і низка модифікацій: що відомо про ракети ATACMS
ATACMS
Україна вперше використала ракети ATACMS, отримані від США – WSJ
ATACMS
Розгорнуто вже понад 13 тис. пунктів незламності – Шмигаль
Денис Шмигаль
Списання втраченого в бою майна: Міноборони скоротило терміни і кількість документів
Міністерство оборони України
У російських десантників високий бойовий дух, але він їм не допомагає – Білецький
армія РФ російські військові

Завантаження

Ігри
Відео
Масово знищують техніку РФ: як працюють артилеристи Нацгвардії на передовій

Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.

Владислав Круглов
Окупанти стріляли їм в спину: історії вчителів із Балаклії, що пережили російський полон
Україна отримала від США всі обіцяні танки Abrams — 31 машину
Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз
Україна отримала від США всі обіцяні танки Abrams — 31 машину
Важлива заява про графіки відключення світла | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Україна отримала від США всі обіцяні танки Abrams — 31 машину
Військком організував фейкову службу для 7 футболістів | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Україна отримала від США всі обіцяні танки Abrams — 31 машину
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь