Україна отримала від США всі обіцяні танки Abrams — 31 машину

Сполучені Штати передали Україні 31 бойовий танк M1A1 Abrams американського виробництва. Саме таку кількість раніше пообіцяв надати Білий дім.

Факт передання танків підтвердили Голосу Америки американські військові.

Як зазначив речник армії США в Європі та Африці полковник Мартін О’Доннелл, всі українські військові, які тренувалися на танках у Німеччині, також повернулися до України, разом із боєприпасами та запчастинами до Abrams.

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– Ми виконали свою частину угоди. З цього моменту вони (Україна, – Ред.) мають визначити, коли і де вони застосують цей потенціал, – наголосив О’Доннелл.

Американські військові чиновники кажуть, що може знадобитися деякий час, перш ніж Abrams з’являться на полі бою. Оскільки українські військові мають перевірити наявність необхідних елементів підтримки та визначити, коли і де застосувати танки для досягнення найбільшого ефекту проти військ РФ.

– Я думаю, що Україна буде розважлива в тому, коли і де вона їх використовуватиме. Танк Abrams – чудова бронетехніка, але це не срібна куля (не панацея, – Ред.). Зрештою, рішучість України добитися прориву має найбільше значення, – додав О’Доннелл.

Постачання Abrams Україні: що відомо

Перші бойові танки Abrams надійшли в Україну наприкінці вересня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Як зазначає Голос Америки, постачання відбулося швидше, ніж очікувалося, і “вчасно для потенційного використання в останні тижні контрнаступу Києва проти російських військ перед настанням зими”.

У Білому домі наголошували, що танки Abrams додадуть Силам оборони України мобільності, швидкості та вогневої потужності під час контрнаступу.

Вашингтон пообіцяв надати Abrams на початку цього року, паралельно із обіцянкою європейських країн поставити німецькі танки Leopard 2. Надання останніх Берлін не хотів схвалювати без аналогічного зобов’язання з боку Сполучених Штатів.

Першою країною, яка погодилася відправити західні танки в Україну, була Велика Британія. На початку цього року вона передала свої танки Challenger 2.

Джерело : Голос Америки

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