Відібрали продукти та 700 гривень. У Львові двоє чоловіків побили 78-річну жінку, вона померла у лікарні

У Львові двоє чоловіків напали на 78-річну жінку. Від отриманих травм пенсіонерка померла в лікарні.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Львівській області.

Інцидент стався увечері 9 жовтня на території одного з львівських навчальних закладів на вулиці Під Голоском.

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До поліції надійшло повідомлення від медиків про 78-річну пацієнтку, жительку Львова, у якої було діагностовано, зокрема, відкриту черепно-мозкову травму. Згодом жінка померла в лікарні.

Як встановили правоохоронці, жінка поверталася з дачі додому, коли на неї несподівано напали двоє зловмисників. Один з них завдав їй чисельних ударів металевою арматурою по голові, від яких потерпіла втратила свідомість. Тоді нападники відібрали у пенсіонерки сумку з продуктами, 700 гривень та втекли.

В подальшому травмовану жінку виявили перехожі та викликали на місце події бригаду швидкої допомоги.

Вивчивши записи камер відеоспостереження, правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетні двоє мешканців Закарпатської області віком 30 та 43 років, їх затримали.

Невдовзі слідчі повідомлять молодшому із нападників про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15 ч.2 п.6 ст.115 (Замах на вбивство) ККУ та ч.4 ст.187 (Розбій) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Старшому зловмиснику буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 (Розбій) ККУ. Йому загрожує покарання – від восьми до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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