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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Війська РФ збільшили кількість штурмів на Мар’їнському напрямку

Війська РФ збільшили кількість штурмів на Мар’їнському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни збільшили кількість штурмових дій на Мар’їнському напрямку. Є висока загроза застосування ворогом ракет і БпЛА.

Про це повідомляє Об’єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

– Противник доукомплектовує на різних напрямках загони Шторм, які зазнали й зазнають значних втрат. Російське командування кидає їх вперед на вірну загибель, – йдеться у повідомленні.

За минулу добу війська РФ завдали 16 авіаційних ударів, провели 42 бойових зіткнення, окрім того здійснили 595 артобстрілів.

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– Є висока загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури, – додали військові.

Раніше у Міноборони Великої Британії повідомили, що російська окупаційна армія проводить широкомасштабний наступ на Авдіївку на Донеччині, проте навряд чи росіянам вдасться захопити місто у короткостроковій перспективі.

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Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.

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