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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

До якого віку можуть мобілізувати в Україні – пояснює адвокат

Військові ЗСУ
Фото: Depositphotos

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Відповідно, чоловіки призовного віку, які не мають відстрочки та спроможні виконувати військовий обовʼязок, можуть бути мобілізовані.

До якого віку можуть мобілізувати в Україні – дізнавалися Факти ICTV.

Загальна мобілізація в Україні: до якого віку можуть забрати на службу

Юрист та адвокат Ростислав Кравець зазначає, що запас військовозобов’язаних поділяється на першу та другу категорії.

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До запасу першої належать військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.

До запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або взагалі не проходили службу.

Згідно зі статтею 28 Закону Про військовий обов’язок і військову службу, запас військовозобов’язаних поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку військовозобов’язаних.

Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

  • Перший розряд — до 35 років.
  • Другий розряд — до 60 років.

Військовозобов’язані офіцерського складу, які перебувають у запасі, теж поділяються на розряди за віком. Перший розряд:

  • молодший офіцерський склад — до 45 років;
  • старший офіцерський склад: майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) — до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) — до 55 років;
  • вищий офіцерський склад — до 60 років.

Другий розряд:

  • молодший та старший офіцерський склад — до 60 років;
  • вищий офіцерський склад — до 65 років.

Граничний вік перебування в запасі другого розряду є взагалі граничним віком перебування в запасі Збройних сил України та інших військових формувань.

– Відповідно, чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Після досягнення граничного віку чоловіка виключають з військового обліку, – каже Кравець.

Проте чоловік навіть після досягнення 60 років може піти в лави ЗСУ за власним бажанням та стати добровольцем.

Кого можуть мобілізувати у 2023 році

За законом, мобілізувати можуть такі категорії чоловіків:

  • військові (у тому числі контрактники), які закінчили службу до 24 лютого 2022 року, не досягли граничного віку перебування на службі та придатні за станом здоров’я;
  • придатні за станом здоров’я чоловіки віком від 25 до 60 років без досвіду військової служби;
  • чоловіки віком від 18 років, які погодилися на контрактну службу;
  • обмежено придатні під час воєнного стану чоловіки з досвідом та без досвіду служби;
  • зняті та виключені з військового обліку до 24 лютого 2022 року, повністю або обмежено придатні до служби під час воєнного стану за рішенням ВВК;
  • особи з інвалідністю, якщо вони мобілізуються добровільно;
  • особи, які мають право на відстрочку за сімейними обставинами, можуть бути призвані тільки добровільно на службу за місцем проживання.
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Війна в Україні, мобілізація, Чоловіки
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