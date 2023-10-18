У Києві виховательку дитячого садка підозрюють у побитті дитини

У Києві правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень дитині. Підозрюють виховательку дитсадка.

Про це повідомили у поліції Києва.

Зазначено, що до Голосіївського управління поліції звернулися батьки дівчинки із заявою про те, що вихователька дошкільного навчального закладу завдала тілесних ушкоджень їхній доньці. Батьки виявили на шиї дитини подряпини та синці.

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Поліцейські задокументували звернення та надали батькам дитини направлення на судово-медичну експертизу. До справи також залучені співробітники ювенальної поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 125 ККУ – умисне легке тілесне ушкодження. Після отримання результатів експертизи можлива перекваліфікація, слідство триває.

Раніше стало відомо, що правоохоронці Дніпра проводять перевірку стосовно поширеного у соцмережах відео, на якому дівчата знущаються з однолітки.

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