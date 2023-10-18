Залужний показав перший пуск ракет ATACMS

У мережі з’явилось відео першого запуску ракет ATACMS по російських позиціях.

Відповідне відео у своїх соцмережах оприлюднив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

– ATACMS. Робота наших воїнів. Спасибі вам за службу! Дякую партнерам за підтримку. Разом – до перемоги, – написав український головком.

На відео можна побачити три пуски ракет з мобільних пускових систем HIMARS.

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Нагадаємо, в ніч проти 17 жовтня українські війська завдали ударів по гелікоптерах та іншій техніці російських окупантів на аеродромах поблизу Бердянська в Запорізькій області та Луганська.

Вже вдень 17 жовтня американська газета The Wall Street Journal написала, що США таємно надали Україні “невелику кількість” ракет ATACMS. Ба більше, удари по аеродромах Луганська та Бердянська є результатом роботи цих ракет, стверджувала газета.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив використання Україною ракет ATACMS.

З боку Білого дому також надійшло підтвердження, втім у США заявили, що Україна отримала ракети з радіусом дії до 165 км.

Своєю чергою агентство AP стверджувало, що в Україну зі Сполучених Штатів надійшло менш ніж 12 ракет.

Факти ICTV поспілкувались з експертами, щоб з’ясувати, як вплинуть американські тактичні ракети дальнього радіуса дії ATACMS на російсько-українську війну.

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