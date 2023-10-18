Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Одного опустили головою у вигрібну яму, іншого змусили стрибати голяка: на Одещині підлітки знущалися зі школярів
Зі Львова вирушив перший рейс на Варшаву: маршрут, ціна квитка та де придбати
Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
У Києві з багатоповерхівки випала 12-річна дитина
Полтавську область росіяни атакували ракетами та БпЛА: серед поранених дитина
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Залужний показав перший пуск ракет ATACMS

ATACMS
Фото: Getty Images

У мережі з’явилось відео першого запуску ракет ATACMS по російських позиціях.

Відповідне відео у своїх соцмережах оприлюднив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

– ATACMS. Робота наших воїнів. Спасибі вам за службу! Дякую партнерам за підтримку. Разом – до перемоги, – написав український головком.

На відео можна побачити три пуски ракет з мобільних пускових систем HIMARS.

Зараз дивляться

Нагадаємо, в ніч проти 17 жовтня українські війська завдали ударів по гелікоптерах та іншій техніці російських окупантів на аеродромах поблизу Бердянська в Запорізькій області та Луганська.

Вже вдень 17 жовтня американська газета The Wall Street Journal написала, що США таємно надали Україні “невелику кількість” ракет ATACMS. Ба більше, удари по аеродромах Луганська та Бердянська є результатом роботи цих ракет, стверджувала газета.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив використання Україною ракет ATACMS.

З боку Білого дому також надійшло підтвердження, втім у США заявили, що Україна отримала ракети з радіусом дії до 165 км.

Своєю чергою агентство AP стверджувало, що в Україну зі Сполучених Штатів надійшло менш ніж 12 ракет.

Факти ICTV поспілкувались з експертами, щоб з’ясувати, як вплинуть американські тактичні ракети дальнього радіуса дії ATACMS на російсько-українську війну.

Читайте також
У Білому домі підтвердили надання Україні ATACMS, але не на 300 км
Білий дім США

ATACMS, Війна в Україні, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
США передали Україні менш ніж дюжину ракет ATACMS – AP
ракета ATACMS
Байден готує запит до Конгресу на $100 млрд для України та Ізраїлю – Bloomberg
Джо Байден
У Білому домі підтвердили надання Україні ATACMS, але не на 300 км
Білий дім США
ATACMS в Україні та удари по аеродромах з авіацією РФ: головні новини 17 жовтня
Залужний показав перший пуск ракет ATACMS
Просунулися приблизно на кілометр: ЗСУ мають успіх поблизу Вербового
Війна в Україні

Завантаження

Ігри
Відео
Масово знищують техніку РФ: як працюють артилеристи Нацгвардії на передовій

Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.

Владислав Круглов
СБУ зловили зрадницю у Херсоні | Результат виборів в Польщі | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Залужний показав перший пуск ракет ATACMS
Окупанти стріляли їм в спину: історії вчителів із Балаклії, що пережили російський полон
Залужний показав перший пуск ракет ATACMS
Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз
Залужний показав перший пуск ракет ATACMS
Важлива заява про графіки відключення світла | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Залужний показав перший пуск ракет ATACMS
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь