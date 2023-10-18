Зеленський поспілкувався із Макроном – говорили не лише про посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський обговорив подальші кроки для зміцнення нашої протиповітряної оборони з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це глава держави поінформував у соціальних мережах у середу, 18 жовтня.

– Україна високо цінує військову допомогу від Франції. Ми з президентом Макроном зосередилися на подальших кроках для зміцнення протиповітряної оборони, далекобійних і військово-морських спроможностей України, – зазначив Зеленський.

Крім того, під час дзвінка лідери двох країн обговорили Чорноморський зерновий коридор і шляхи його захисту, а також наступні раунди переговорів щодо Формули миру.

Зараз дивляться

Щодо ситуації на Близькому Сході президенти зауважили, що цивільне населення має бути захищене та що подальша ескалація в регіоні є неприйнятною.

Наприкінці вересня міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж має намір розширити співпрацю з Києвом у галузі оборони. Країна не лише надаватиме стару зброю та системи протиповітряної оборони, а й спільно розроблятиме та виготовлятиме її разом з Україною.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.