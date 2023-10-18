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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зеленський поспілкувався із Макроном – говорили не лише про посилення ППО

Еммануель Макрон і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський обговорив подальші кроки для зміцнення нашої протиповітряної оборони з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це глава держави поінформував у соціальних мережах у середу, 18 жовтня.

– Україна високо цінує військову допомогу від Франції. Ми з президентом Макроном зосередилися на подальших кроках для зміцнення протиповітряної оборони, далекобійних і військово-морських спроможностей України, – зазначив Зеленський.

Крім того, під час дзвінка лідери двох країн обговорили Чорноморський зерновий коридор і шляхи його захисту, а також наступні раунди переговорів щодо Формули миру.

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Щодо ситуації на Близькому Сході президенти зауважили, що цивільне населення має бути захищене та що подальша ескалація в регіоні є неприйнятною.

Наприкінці вересня міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж має намір розширити співпрацю з Києвом у галузі оборони. Країна не лише надаватиме стару зброю та системи протиповітряної оборони, а й спільно розроблятиме та виготовлятиме її разом з Україною.

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Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Україна, Франція
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