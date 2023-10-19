Байден має намір спрямувати $60 млрд на допомогу Україні – ЗМІ

Президент США Джо Байден подасть в Конгрес запит на допомогу Україні обсягом $60 млрд.

Про це повідомляє NBC News.

Зазначено, що законодавці Конгресу починають отримувати деталі нового пакету фінансування, який адміністрація Байдена, як очікується, представить Конгресу цього тижня.

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За словами одного з законодавців та двох джерел, обізнаних із запитом, хоча він ще не остаточно сформований, додатковий пакет фінансування, ймовірно, передбачатиме виділення Україні $60 млрд. Інша частина запиту включатиме приблизно $40 млрд для надання допомоги Ізраїлю і Тайваню, а також охорони кордону США та Мексики.

– Загальний запит на додаткове фінансування, який, як очікується, буде поданий на фінансовий рік, що закінчується у вересні наступного року, становитиме близько $100 млрд, повідомили чотири джерела, безпосередньо залучені до цього процесу, – йдеться у повідомленні.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Байден готує запит до Конгресу на $100 млрд для України та Ізраїлю.

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