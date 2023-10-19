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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Чому РФ збільшила використання Іскандерів проти України – версія Ігната

Чому РФ збільшила використання Іскандерів проти України – версія Ігната

Під час повітряної атаки по України ввечері напередодні та вночі 19 жовтня РФ використала, окрім дронів, керованих авіаційних і зенітних ракет, аж п’ять балістичних Іскандер-М, що може бути відповіддю противника на удари ЗСУ по його аеродромах в Луганську та Бердянську.

Таку думку в ефірі телемарафону Єдині новини висловив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Це, власне, сьогоднішня ніч особлива. Можливо, це реакція на ураження об’єктів окупантів у Луганській та Запорізькій областях (аеродромів у Луганську та Бердянську, – Ред.). Треба “нагодувати”, так би мовити, своїх рабів інформацією про те, що вони все знищили. З цією метою також. Зрештою, це типова реакція росіян, – вважає він.

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А щодо кількості збитих цілей, Ігнат зауважив, що у нас обмаль засобів проти балістики.

– Окрім Patriot, який бореться і з Кинжалами, і з Іскандерами-М. Зокрема це було чітко продемонстровано у Київській області. Треба більше цих систем, які можуть захистити нас саме від балістичної загрози, – додав він.

Вночі 19 жовтня РФ випустила по Україні п’ять Іскандер-М, зенітну керовану ракету С-300, керовану авіаракету Х-59, крилату ракету невстановленого типу та дев’ять ударних дронів Shahed-136/131.

Силами та засобами Повітряних сил знищено чотири повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три БпЛА.

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Фото: Медіа Центр Україна

балістична ракета, Війна в Україні, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Юрій Ігнат
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