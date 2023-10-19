Карта бойових дій на 19 жовтня 2023 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 15 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 19.10.2023

Авіаційних ударів зазнали: Піщане Харківської області; Невське, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області; Спірне, Кам’янка, Кліщіївка, Курдюмівка, Диліївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Новоберислав, Козацьке, Ольгівка, Придніпровське, Піщанівка Херсонської області.

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Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області, а також понад 10 атак противника біля Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб за підтримки авіації оточити Авдіївку. Наші воїни відбили три атаки ворога. Також безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 17 атак ворога в районі Мар’їнки та ще чотири – в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районі Новомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують окупантів в районах Новодарівки та східніше Малої Токмачки Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 603-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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