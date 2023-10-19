Кулеба розповів, чи будуть західні партнери й надалі допомагати ЗСУ

Міжнародні партнери України захоплюються тим, що українські бійці роблять на фронті та як швидко опановують західну сучасну зброю.

Вони розуміють наслідки для світової безпеки у разі припинення постачання зброї ЗСУ.

Про це в ефірі одного з телеканалів розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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– На всіх зустрічах генерали кажуть, що будуть продовжувати допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно, і що б не відбувалося у світі. Тому що зрозумілі ставки у війні, яку РФ розв’язала проти України для світової безпеки. По-друге, вони кажуть, що захоплюються нашими солдатами, що вони роблять в тих надскладних умовах та воюючи проти такого ворога, – сказав він.

Раніше ми розповідали, що президент США Джо Байден подасть у Конгрес запит на допомогу Україні обсягом $60 млрд.

За словами одного із законодавців та двох джерел, обізнаних із запитом, хоча він ще не остаточно сформований, додатковий пакет фінансування, ймовірно, передбачатиме виділення Україні $60 млрд.

Інша частина запиту включатиме приблизно $40 млрд для надання допомоги Ізраїлю і Тайваню, а також охорони кордону США та Мексики.

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