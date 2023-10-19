Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
Потужний вибух у Вознесенську: ППО знищила ракету Х-59 на Миколаївщині
Полтавську область росіяни атакували ракетами та БпЛА: серед поранених дитина
ЗСУ знищили на аеродромах Бердянська й Луганська 9 гелікоптерів РФ, ППО та склад боєприпасів
Терміново
У Хмельницькому під час повітряної тривоги працювала ППО
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Мінус штурмовий літак, ЗРК ТОР та станція Зоопарк: Генштаб повідомив нові втрати РФ

град війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. Ще три удари отримали зенітно-ракетні комплекси противника.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також наші захисники знищили російський дозвуковий штурмовий літак Су-25 та п’ять розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня.

Зараз дивляться

Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, тактичний зенітно-ракетний комплекс Тор, радіолокаційну станцію Зоопарк-1М та 11 артилерійських систем противника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 603-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, літаки РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Кривому Розі пролунали звуки вибухів: наша ППО збила ворожу ракету
ППО, ракета, ракети
Вибухи у Кривому Розі та Сумах: головні події ночі 19 жовтня
Мінус штурмовий літак, ЗРК ТОР та станція Зоопарк: Генштаб повідомив нові втрати РФ
Карта бойових дій на 19 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Українські морпіхи могли висадитися на лівому березі Дніпра та зайняти позиції росіян – ISW
армія, військові навчання
ЗСУ мають успіх поблизу Бахмута та Роботиного – ISW
Бої на фронті

Завантаження

Ігри
Відео
Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз

Історичний закон про ленд-ліз, який Штати ухвалили у травні торік на знак підтримки України у війну, так і не запрацював. Для чого він був потрібен, чи виконав якусь роль і чи не зачинилися ще ці двері повністю?

Оксана Михайлова
НАСЛІДКИ ударів РФ | УКРАЇНА – МАЛЬТА: вольова перемога НАШИХ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Мінус штурмовий літак, ЗРК ТОР та станція Зоопарк: Генштаб повідомив нові втрати РФ
ATACMS змінять хід ВІЙНИ | УСПІХИ ЗСУ на Таврійському напрямку | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Мінус штурмовий літак, ЗРК ТОР та станція Зоопарк: Генштаб повідомив нові втрати РФ
ЗСУ мінуснули ЧЕРГОВИЙ СУ-25 РФ | ХАМАС воює зброєю з РФ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Мінус штурмовий літак, ЗРК ТОР та станція Зоопарк: Генштаб повідомив нові втрати РФ
23 українця ЗАГИНУЛИ від рук ХАМАСУ | ПЕКЕЛЬНА АВДІЇВКА | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Мінус штурмовий літак, ЗРК ТОР та станція Зоопарк: Генштаб повідомив нові втрати РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь