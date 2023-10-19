Мінус штурмовий літак, ЗРК ТОР та станція Зоопарк: Генштаб повідомив нові втрати РФ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. Ще три удари отримали зенітно-ракетні комплекси противника.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також наші захисники знищили російський дозвуковий штурмовий літак Су-25 та п’ять розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня.

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Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, тактичний зенітно-ракетний комплекс Тор, радіолокаційну станцію Зоопарк-1М та 11 артилерійських систем противника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 603-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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