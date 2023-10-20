Україна розпочала переговори з Францією щодо угоди про гарантії безпеки – Офіс президента

Офіс президента України розпочав перший раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки, як це передбачено Спільною декларацією G7 про підтримку України.

Про це повідомили в пресцентрі Офісу президента України (ОПУ).

Зазначається, що проведення переговорів було доручено президентом Володимиром Зеленським та керівником ОПУ Андрієм Єрмаком. Українську переговорну групу очолив заступник керівника ОПУ Ігор Жовква. Крім Жовкви до групи увійшли заступник керівника ОПУ Роман Машовець і перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

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– Важко переоцінити важливість двосторонніх безпекових переговорів із Францією як країною – засновницею Європейського Союзу й НАТО. Ми постійно відчуваємо підтримку Франції як у наближенні перемоги України, так і на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, – заявив Ігор Жовква.

В Офісі президента додали, що початок двосторонніх переговорів із Францією поглиблює її незмінну підтримку України у військовій, безпековій та економічній сферах.

– Невіддільною складовою гарантій безпеки є також допомога у розвитку військово-промислового комплексу та в економічній відбудові України. Важливим елементом стримування агресії мають стати також потужні санкції та невідворотність конфіскації активів країни-агресора, – повідомили в пресцентрі.

Щодо безпосередніх переговорів, то в ОПУ повідомили, що сторони узгодили план подальших двосторонніх контактів і порядок координації щодо питання безпекових гарантій на найближчий час.

Таким чином, Франція стала п’ятою державою з Групи семи (G7) після США, Великої Британії, Канади та Японії, із якою Україна почала відповідні двосторонні переговори.

Джерело : Офіс президента

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