Вибухи у Кривому Розі та Сумах: головні події ночі 19 жовтня

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

У Кривому Розі пролунали звуки вибухів

У Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів, повідомляють місцеві пабліки. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

Вибухи у Миколаївській області

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що близько 1-ї години ночі 19 жовтня під час повітряної тривоги пролунало два вибухи.

Зараз дивляться

Як виглядає аеродром Бердянська

З’явились супутникові знімки аеродрому Бердянська після ракетних ударів ЗСУ. Відповідні фото оприлюднили Схеми.

На знімках Planet Labs за 18 жовтня помітні місця ураження. Зокрема, показано, як зараз виглядає частина злітної смуги летовища у Бердянську, по якій завдали удару ЗСУ.

США запровадили санкції проти іранської компанії

США ввели санкції проти іранської компанії, яка виробляла компоненти дронів, що застосовувалися Росією у війні в Україні. Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Окрім цієї компанії, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило санкції ще проти семи компаній, 11 фізичних осіб та одного судна, які розташовані в Ірані, Гонконзі, Китаї та Венесуелі та забезпечують компонентами іранські програми з виробництва балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 603-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.