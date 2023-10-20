Вибухи в містах України та більше ATACMS для ЗСУ: головні новини 19 жовтня

Дайджест новин в Україні та світі за 19 жовтня 2023 року – читайте на Фактах ICTV.

Вибухи у містах України

Кадрова ротація в Міноборони: замість Маляр – Павлюк

Зараз дивляться

Головком ЗСУ на передовій

Збільшення видатків на оборону України

Більше ATACMS для України

Спікеріада в США

Лукашенко звільнив білоруського посла в Україні

В Ізраїлі зросла кількість загиблих українців

Вибухи у містах України

Протягом 19 жовтня вибухи чули мешканці півдня та сходу України. Так, звуки вибухів відчули мешканці в районах Дніпра, Кривого Рогу, а також на Миколаївщині та Херсонщині.

Усі вибухи пролунали після оголошення сигналу повітряної тривоги на Півдні України.

Повітряні сили ЗСУ перед вибухами попереджали, що існувала ракетна загроза з південного напрямку.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив інформацію про вибухи. За його словами, це була ефективна робота сил протиповітряної оборони за містом.

У Дніпрі ж жителі чули вибухи після попередження ЗСУ про ракетну небезпеку. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що гучно було в Дніпровському районі. Через ворожу атаку сталася пожежа. Попередньо, загиблих і постраждалих немає.

Усі деталі з’ясовують влада та правоохоронці.

Кадрова ротація в Міноборони: замість Маляр – Павлюк

Український письменник Ілларіон Павлюк завершив службу в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони і тепер перейде на посаду начальника управління преси та інформації, яка раніше була у підпорядкуванні Ганни Маляр.

– Неймовірно гордий правом носити сову на шевроні, яке мав ці півтора року. Можу щиро сказати, що служити в ГУР мені пощастило. Не випало, не трапилось, а саме пощастило. Командири були справжніми лідерами та бойовими побратимами. Ціную це, – йдеться в публікації Павлюка на Facebook.

Ілларіон Павлюк каже, що приймає нову посаду начальника управління преси та інформації Міноборони: “Нові завдання, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність. Дякую міністру оборони за те, що повірив у мене й мою команду! Разом – до перемоги!”.

Головком ЗСУ на передовій

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відвідав Авдіївський та Купʼянський напрямки, де окупанти намагаються прорвати оборону українських військ та оточити Авдіївку.

На Купʼянському напрямку росіяни продовжують наступ, українські військові тримають оборону в надскладних умовах, повідомив Залужний.

Щодо Авдіївського напрямку, то тут головком зустрівся із командувачами і командирами бригад, що виконують бойові завдання. Була визначена послідовність подальших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки.

Збільшення видатків на оборону України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про значне збільшення видатків держбюджету на 2023 рік – на 322,6 млрд грн. Більшість коштів піде на оборону.

На сайті Верховної Ради зазначається, що документ № 10038 повернуто з підписом від глави держави.

Закон ухвалили для подальшого здійснення заходів, “спрямованих на протидію широкомасштабній збройній агресії РФ проти України та вирішення інших першочергових питань”.

Документ передбачає додаткові видатки для сектору безпеки і оборони та соціальної підтримки населення.

Більше ATACMS для України

Сполучені Штати Америки і далі постачатимуть Україні далекобійні балістичні ракети ATACMS.

Це підтвердив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів.

Він ствердно відповів на запитання, чи означає постачання першої партії ATACMS, що США в подальшому надаватимуть їх “на постійній основі та в більшій кількості”.

Кулеба уточнив, що це результат домовленостей між українським лідером Володимиром Зеленським і президентом США Джо Байденом, що були досягнуті наприкінці вересня у Вашингтоні.

– Якщо почитати між рядків виступ президента (Зеленського, – Ред.) після зустрічі з Байденом, з нього можна було б зрозуміти, що ухвалене дуже важливе рішення… Тому дякуємо США за виконання домовленостей і за зміцнення нашої вогневої міці, – наголосив Кулеба.

Відреагував міністр і на зауваження, що надані ракети ATACMS “доволі старі”.

За його словами, тут не йдеться про рік виготовлення. Для України головне, “щоб стріляло і вбивало ворога”.

Спікеріада в США

Республіканець Джим Джордан вирішив зняти свою кандидатуру на посаду спікера Палати представників Сполучених Штатів й натомість підтримати тимчасове розширення повноважень виконувача обов’язків спікера Патріка Макгенрі.

Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на анонімних співрозмовників. За даними видання, після двох невдалих для Джордана турів голосування у вівторок 17-го і в середу 18 жовтня, республіканці дали йому зрозуміти, що той не має достатньої підтримки для обрання на посаду спікера.

Паралельно із цим американський телеканал CNN, спираючись на власні джерела, пише, що Джордан не відмовився від ідеї поборотись за посаду спікера нижньої палати Конгресу, але не буде ініціювати голосування в четвер, 19 жовтня, аби спробувати зібрати додаткові голоси.

Обидва видання вказують, що Джордан, ймовірно, схиляється до підтримки резолюції про надання повноважень тимчасовому спікеру Патріку Макгенрі. Це дозволить Палаті представників проголосувати за федеральний бюджет, включно з допомогою Україні.

Лукашенко звільнив білоруського посла в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив Ігоря Сокола з посади білоруського посла в Україні.

Крім того, був звільнений і В’ячеслав Качанов з посади надзвичайного та повноважного посла Білорусі в Естонії.

За даними білоруського видання Зеркало, Ігор Сокол очолював дипмісію Білорусі в Україні з червня 2016 року. Він та інші білоруські дипломати залишили Україну у березні минулого року, після того, як Росія пішла на Україну повномасштабною війною.

В Ізраїлі зросла кількість загиблих українців

Кількість загиблих українців внаслідок нападу радикального ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль зросла до 18.

– Після отримання офіційної інформації від ізраїльської сторони, Посольство України підтверджує загибель вісімнадцяти громадян України в Ізраїлі. Наразі один громадянин України вважається зниклими безвісти. На території Сектора Гази підтверджено загибель одного громадянина України, – йдеться в повідомленні посольства.

Також посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук уточнив, що внаслідок атак ХАМАС в Ізраїлі загинуло 18 українців, а дані про 23 жертви серед українців не є підтвердженими.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.