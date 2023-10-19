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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Загрожує до 12 років в’язниці: на Буковині командир відправив бійців ремонтувати його будинок

На Буковині військові ремонтували будинок командиру
Фото: ДБР

Командир однієї з військових частин у Чернівецькій області відправляв підлеглих ремонтувати його будинок. Він уже отримав підозру.

Про деталі повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, начальник однієї з військових частин на Буковині доручив сержанту та солдату зробити капітальний ремонт у своєму будинку.

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На Буковині військові ремонтували будинок командиру
Фото: ДБР
На Буковині військові ремонтували будинок командиру
Фото: ДБР
На Буковині військові ремонтували будинок командиру
Фото: ДБР
На Буковині військові ремонтували будинок командиру
Фото: ДБР
На Буковині військові ремонтували будинок командиру
Фото: ДБР
На Буковині військові ремонтували будинок командиру
На Буковині військові ремонтували будинок командиру
На Буковині військові ремонтували будинок командиру
На Буковині військові ремонтували будинок командиру
На Буковині військові ремонтували будинок командиру

Більшість військовослужбовців цього батальйону виконують бойові завдання на Сході України. Однак фігуранти справи домовилися “про взаємовигідну угоду”. Двоє підлеглих командира не поїхали на фронт, а натомість залишилися ремонтувати його будинок.

Водночас військові отримували бойові доплати – по 100 тис. грн на місяць.

Командир оформлював документи так, що вони нібито були присутні на передових позиціях. Він також забезпечив для цих підлеглих повну виплату грошового забезпечення, включно із доплатами за участь у боях протягом понад 9 місяців.

Правоохоронці провели низку обшуків, під час яких вилучили документацію. Крім того, вони затримали двох військових-“ремонтників”.

Що загрожує фігурантам справи

Командир військової частини отримав підозру в перевищенні влади, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

А сержант та солдат підозрюються в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 ККУ). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Це не перший подібний випадок. Раніше в Закарпатській області затримали військового комісара, якого підозрюють у використанні солдатів для зведення власного будинку. Згодом суд відправив його під варту із правом на заставу в розмірі 805 тис. грн.

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Загрожує до 12 років в’язниці: на Буковині командир відправив бійців ремонтувати його будинок

Джерело: ДБР
Будинок, Війна в Україні, військовослужбовці, ДБР, Ремонт, Чернівецька область
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