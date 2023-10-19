Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
Вдарив ножем 5-річного хлопчика: у Познані чоловік убив дитину
Потужний вибух у Вознесенську: ППО знищила ракету Х-59 на Миколаївщині
Полтавську область росіяни атакували ракетами та БпЛА: серед поранених дитина
ЗСУ знищили на аеродромах Бердянська й Луганська 9 гелікоптерів РФ, ППО та склад боєприпасів
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Запущено процес заборони УПЦ МП: в чому суть законопроєкту №8371

Верховна Рада
Фото: Getty Images

У Верховній Раді проголосували за заборону релігійних організацій, пов’язаних з країною-агресором. Це стосується першочергово Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Народна депутатка Євгенія Кравчук в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини пояснила суть законопроєкту №8371, який у першому читанні підтримали 267 парламентарів.

– Він запроваджує процедуру, яка містить в собі ще й судовий розгляд. Це дуже важливо, тому що інакше б інші варіанти, мовляв, прокиньмося завтра і заборонимо. Мають бути критерії. Ці критерії визначаються під час експертизи, тобто має бути доведений зв’язок релігійної організації з країною-агресором, що вона саме управляється агресором.

І навіть дається можливість виправитися, тобто розірвати цей зв’язок. Це міф, що там буквально написано, яку церкву потрібно заборонити. Насправді є можливість у Московського патріархату відмовитися від цього зв’язку, тоді все буде гаразд. Якщо не відмовляється, тоді можна позиватися до суду на цю релігійну організацію, після чого припиняється її діяльність, – зазначила Кравчук.

Водночас народний депутат України Володимир В’ятрович пояснив, що за бійка відбулася у Верховній Раді після того, як законопроєкт було ухвалено в першому читанні.

Зараз дивляться

– Частина народних депутатів вирішили висловити своє обурення вже ухваленим законом, вже справді дійшло навіть до штовханини. Але це вже було постфактум, коли закон все ж таки було ухвалено та проголосовано. Атмосфера була досить напруженою, тому що, на жаль, у цьому парламенті є люди, які дуже щільно пов’язані з Російською православною церквою.

Вони намагалися чинити тиск на інших депутатів, консолідувати свої зусилля, тому що представляють різні політичні середовища. Як бачимо, вони результату не досягнули, тому я можу подякувати кожному депутату, який все-таки натиснув зелену кнопку, – наголосив нардеп.

За його словами, у бійку влізли депутати, які раніше були пов’язані з забороненою в Україні проросійською політичною партією ОПЗЖ.

– На відео чітко видно, що це депутати, які зараз пов’язані з колишньою ОПЗЖ. Це ті люди, політичні зв’язки з Росією яких давно виявлені. Очевидно, я дуже сподіваюся, що на наступних виборах власне політичним болем українців вони будуть позбавлені можливості представляти їх у парламенті, – висловив думку В’ятрович.

Читайте також
Рада запустила процес заборони УПЦ МП: у першому читанні проголосували 267 депутатів
УПЦ Кохановська

Війна в Україні, Верховна Рада, Московський патріархат, Народний депутат, УПЦ МП
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Письменник Ілларіон Павлюк займе колишню посаду Маляр у Міноборони
Запущено процес заборони УПЦ МП: в чому суть законопроєкту №8371
На понад 300 млрд: Зеленський схвалив збільшення видатків на оборону в 2023 році
Володимир Зеленський
Чи можуть ухилянтам блокувати банківські картки – відповідь юриста
Запущено процес заборони УПЦ МП: в чому суть законопроєкту №8371
Нові правила ввезення гуманітарки: що відомо та чому волонтери закликають їх відкласти
Пункт пропуску на кордоні України
Чи можна в 17 років виїхати за кордон під час дії воєнного стану – відповідь адвоката
Паспорт України

Завантаження

Ігри
Відео
Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз

Історичний закон про ленд-ліз, який Штати ухвалили у травні торік на знак підтримки України у війну, так і не запрацював. Для чого він був потрібен, чи виконав якусь роль і чи не зачинилися ще ці двері повністю?

Оксана Михайлова
”Відрізали б ногу – отримав би інвалідність”: скандал навколо МСЕК у Харкові
Запущено процес заборони УПЦ МП: в чому суть законопроєкту №8371
Нафтогаз долучився до захисту українського неба: запущено новий проєкт
Олексій Чернишов
Хто вдарив по лікарні в секторі Гази і що буде далі
Запущено процес заборони УПЦ МП: в чому суть законопроєкту №8371
НАСЛІДКИ ударів РФ | УКРАЇНА – МАЛЬТА: вольова перемога НАШИХ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Запущено процес заборони УПЦ МП: в чому суть законопроєкту №8371
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь