Запущено процес заборони УПЦ МП: в чому суть законопроєкту №8371

У Верховній Раді проголосували за заборону релігійних організацій, пов’язаних з країною-агресором. Це стосується першочергово Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Народна депутатка Євгенія Кравчук в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини пояснила суть законопроєкту №8371, який у першому читанні підтримали 267 парламентарів.

– Він запроваджує процедуру, яка містить в собі ще й судовий розгляд. Це дуже важливо, тому що інакше б інші варіанти, мовляв, прокиньмося завтра і заборонимо. Мають бути критерії. Ці критерії визначаються під час експертизи, тобто має бути доведений зв’язок релігійної організації з країною-агресором, що вона саме управляється агресором. І навіть дається можливість виправитися, тобто розірвати цей зв’язок. Це міф, що там буквально написано, яку церкву потрібно заборонити. Насправді є можливість у Московського патріархату відмовитися від цього зв’язку, тоді все буде гаразд. Якщо не відмовляється, тоді можна позиватися до суду на цю релігійну організацію, після чого припиняється її діяльність, – зазначила Кравчук.

Водночас народний депутат України Володимир В’ятрович пояснив, що за бійка відбулася у Верховній Раді після того, як законопроєкт було ухвалено в першому читанні.

Зараз дивляться

– Частина народних депутатів вирішили висловити своє обурення вже ухваленим законом, вже справді дійшло навіть до штовханини. Але це вже було постфактум, коли закон все ж таки було ухвалено та проголосовано. Атмосфера була досить напруженою, тому що, на жаль, у цьому парламенті є люди, які дуже щільно пов’язані з Російською православною церквою.

Вони намагалися чинити тиск на інших депутатів, консолідувати свої зусилля, тому що представляють різні політичні середовища. Як бачимо, вони результату не досягнули, тому я можу подякувати кожному депутату, який все-таки натиснув зелену кнопку, – наголосив нардеп.

За його словами, у бійку влізли депутати, які раніше були пов’язані з забороненою в Україні проросійською політичною партією ОПЗЖ.

– На відео чітко видно, що це депутати, які зараз пов’язані з колишньою ОПЗЖ. Це ті люди, політичні зв’язки з Росією яких давно виявлені. Очевидно, я дуже сподіваюся, що на наступних виборах власне політичним болем українців вони будуть позбавлені можливості представляти їх у парламенті, – висловив думку В’ятрович.

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