Зеленський і генсек ООН обговорили допомогу Україні та українцям протягом зими

Президент Володимир Зеленський обговорив із генсеком ООН, як Організація Об’єднаних Націй може допомогти Україні пройти зимовий період.

Про це глава української держави заявив у зверненні за підсумками 19 жовтня.

Він почав з того, що мав детальну розмову із президентом США Джо Байденом про військову допомогу для України, війну на Близькому Сході, ракети ATACMS та підтримку Америкою української Формули миру.

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Окремо Володимир Зеленський розповів про свою розмову із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Разом із генсеком український лідер обговорив те, як інституції ООН можуть допомогти Україні та українцям упродовж зими.

– Говорили й про продовольчу безпеку – про маршрути експорту продовольства з України в Чорному морі, про необхідність захисту для українських портів від російських терористичних ударів. Запросив пана Генерального секретаря на продовольчий саміт – саміт нашої гуманітарної ініціативи Зерно з України, який відбудеться в листопаді. Я відзначив і активну участь ООН у глобальних зусиллях щодо Формули миру та готовність надіслати представника ООН на наступну зустріч у форматі радників, – повідомив президент.

Володимир Зеленський також обговорив із Гутеррешем ситуацію в Ізраїлі, Палестині та на Близькому Сході загалом.

– Увесь світ має бути консолідований, щоб у кожному регіоні світу – усюди на землі – панував мир. І хоч би що відбувалося, всі сторони повинні дбати про те, щоб звичайні цивільні люди отримували необхідну допомогу та могли врятуватися від бойових дій. Будь-які форми терору та розпалювання війни неприпустимі, – сказав президент України.

Наприкінці звернення Володимир Зеленський розповів про свою поїздку містами Київської області, які постраждали від російської окупації. Він подякував усім, хто працює над “відновленням усього того, що було зруйноване окупантом”.

– Україна не залишилася наодинці – нам допомагають і уряди різних країн, і благодійники. Звичайно, треба зробити дуже багато – дуже багато відбудувати, поновити, аби в Україні не залишилося жодної руїни. Але вся ця робота заснована на одному – на щирості сердець людей, які з нами, які так само цінують життя, і свободу, і сміливість, як ми в Україні, – сказав Зеленський.

Президент додав, що вірить, що таких людей у світі більшість і треба й надалі робити все можливе й неможливе, щоб світова більшість була з Україною.

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