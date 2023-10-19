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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ ліквідували бойовика Бабая, який воював проти України з 2014-го

бойовик Бабай

Одного із ватажків терористичної “ДНР” – Олександра Можаєва на прізвисько Бабай, ліквідовано на Запорізькому напрямку в Україні.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан із позивним Штірліц.

За його словами, бойовика знищили на Запорізькому напрямку.

Зараз дивляться

Крім того, про смерть Бабая повідомляють і російські Telegram-канали.

Зауважимо, що підтвердженої інформації про загибель бойовика “ДНР” поки що немає.

Що відомо про бойовика “ДНР” Бабая

Олександр Можаєв народився у Краснодарському краї РФ у 1977 році. У 1995 році приєднався до так званого козачого війська. Проходив службу в армії Росії.

За даними ЗМІ, Бабая судили за зберігання марихуани. У Росії проти бойовика проводили розслідування за звинуваченнями у зґвалтуваннях і вбивствах.

У 2014 році Можаєв приєднався до терористів “ДНР” і брав участь у захопленні адміністративних будівель у Краматорську та Слов’янську Донецької області. Бойовик ще тоді обіцяв “взяти Київ за кілька днів”. Бабая дуже часто полюбляли знімати російські пропагандисти для своїх сюжетів. Із його зображенням друкували “патріотичні” футболки, чашки. Цей бойовик тоді став одним із символів “русского міра”.

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Нагадаємо, що 7 жовтня в окупованій Новій Каховці вибухнула автівка голови місцевого відділення путінської Єдиної Росії Володимира Малова. Згодом повідомили, що Малов помер.

Фото: Новини Донбасу

Бойовик, Війна в Україні, ДНР
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