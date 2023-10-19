ЗСУ мають успіх поблизу Бахмута та Роботиного – ISW

Сили оборони України просунулися вперед поблизу міста Бахмут, що на Донеччині, та на заході Запорізької області.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські війська продовжують наступальні дії та досягли часткового успіху на південь від Роботиного, що на Запоріжжі.

Зараз дивляться

Російські військкори стверджують, що українські війська просунулися вперед біля Кліщіївки, що за 5 км на південний захід від Бахмута.

Також Сили оборони України ведуть наступальної операції на Мелітопольському напрямку – мають частковий успіх південно-західніше Вербового Запорізької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 603-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.