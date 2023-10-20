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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Безперебійне постачання зброї: Байден анонсував запит до Конгресу щодо підтримки України

Безперебійне постачання зброї: Байден анонсував запит до Конгресу щодо підтримки України

Президент США Джо Байден протягом 20 жовтня передасть запит до Конгресу США на фінансування України та Ізраїлю.

Про це в ніч проти 20 жовтня він заявив, під час спеціального звернення до народу Америки.

– Завтра я надішлю до Конгресу терміновий запит, щоб задовольнити американські національні безпекові потреби, підтримавши Україну та Ізраїль, – сказав він.

Він наголосив, що це розумна інвестиція, яка “даватиме дивіденди для американської безпеки на покоління вперед”.

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Байден назвав це маленьким внеском з боку США, який забезпечить безпеку на покоління.

– Допоможіть нашим американським військам залишитись непораненими, допоможіть збудувати світ, який безпечніший, більш мирний та успішніший, – додав він.

Він додав, що проситиме американський парламент допомагати Україні зброєю безперебійно.

– Я попрошу Конгрес постачати зброю Україні безперебійно, – сказав президент США.

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Фото: White House

Війна в Україні, військова допомога, Джо Байден, Підтримка України, США
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