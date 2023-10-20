Безперебійне постачання зброї: Байден анонсував запит до Конгресу щодо підтримки України
Президент США Джо Байден протягом 20 жовтня передасть запит до Конгресу США на фінансування України та Ізраїлю.
Про це в ніч проти 20 жовтня він заявив, під час спеціального звернення до народу Америки.
– Завтра я надішлю до Конгресу терміновий запит, щоб задовольнити американські національні безпекові потреби, підтримавши Україну та Ізраїль, – сказав він.
Він наголосив, що це розумна інвестиція, яка “даватиме дивіденди для американської безпеки на покоління вперед”.
Байден назвав це маленьким внеском з боку США, який забезпечить безпеку на покоління.
– Допоможіть нашим американським військам залишитись непораненими, допоможіть збудувати світ, який безпечніший, більш мирний та успішніший, – додав він.
Він додав, що проситиме американський парламент допомагати Україні зброєю безперебійно.
– Я попрошу Конгрес постачати зброю Україні безперебійно, – сказав президент США.
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Фото: White House