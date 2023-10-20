Це не страшно, всі так роблять: окупант зґвалтував вагітну дівчину на очах матері – доповідь ООН

В Україні задокументували докази, що Росія скоїла масштабні воєнні злочини у вигляді катування, зґвалтування та іншого сексуального насильства, а також депортувала дітей на територію РФ.

Про це йдеться у доповіді Комісії ООН з розслідування порушень в Україні, представленій Генеральній Асамблеї ООН. Там зазначили, що ці порушення прав людини тяжко позначилися на цивільному населенні.

Атаки російських військ призвели до загибелі та поранення людей, а також до руйнування та пошкодження цивільних об’єктів.

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Наприклад, у квітні 2023 року внаслідок обстрілу багатоповерхівки в Умані Черкаської області загинуло 24 цивільних особи, а частина будинку стала непридатною для проживання.

Російська влада застосовує тортури систематично у різних місцях утримання Херсонської та Запорізької областей. У доповіді йдеться про певну систематичність. Переважно окупанти катують чоловіків, підозрюваних у підтримці ЗСУ.

Свідки повідомляли про ситуації, коли катування застосовувалися з такою жорстокістю, що люди помирали на місці.

В одному з місць утримання в школі села Біляївка Херсонської області затримані окупантами люди вимагали медичної допомоги, коли один з них одразу ж після катувань почав задихатися. Військові РФ відмовилися надати допомогу, тому людина померла протягом години.

Нещодавні розслідування Комісії в Херсонській та Запорізькій областях свідчать про те, що зґвалтування часто супроводжувалося додатковими актами насильства. Серед них – жорстоке побиття, задушення, нанесення порізів, постріли поруч з головою жертви, умисне вбивство.

У доповіді описано випадок, коли на 75-річну жінку напав російський солдат. Під час допиту він її бив по обличчю, грудях і ребрах, а також душив. Він наказав їй роздягнутися, а коли вона відмовилася, то зірвав з неї одяг, порізав живіт і кілька разів її зґвалтував.

Окрім наслідків перенесених зґвалтувань, у жертви було зламано кілька ребер і зубів. Комісія встановила, що цю жінку він додатково катував після зґвалтування.

– Це не страшно, всі так роблять, – процитувала одна з мам російського солдата, який при ній зґвалтував її вагітну доньку.

Описаний у цій доповіді травматичний досвід має довготривалі наслідки для фізичного та психічного здоров’я жертв, зазначають у Комісії ООН з розслідування порушень в Україні.

Комісія провела розслідування подальших повідомлень про переміщення російською владою дітей без супроводу дорослих до РФ або на інші окуповані території України. Задокументовано переміщення 31 дитини у травні 2022 року.

Згідно з документом, це переміщення було незаконною депортацією та стало воєнним злочином РФ. Комісія занепокоєна інформацією про дії Москви, що спрямовані на створення умов, за яких українські діти залишатимуться у РФ тривалий час.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

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