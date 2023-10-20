Освідчився в укритті: у Запоріжжі від ракетного удару загинуло молоде подружжя

Вночі 18 жовтня російські військові випустили по Запоріжжю ракети С-300, одна з яких влучила у п’ятиповерхівку. Серед загиблих молоде подружжя.

Про це йдеться на сторінці в Facebook, яка фіксує воєнні злочини країни-окупанта, Їх убила Росія.

Загалом від удару ракетою загинуло п’ять людей, серед яких подружня пара 23-річного Данила Коваленка та 20-річної Діани Гайдукової. Одружилися вони минулого року восени. До речі, хлопець освідчився коханій в укритті.

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Данило з Діаною жили у квартирі батьків хлопця на четвертому поверсі. У ту фатальну ніч родина спала.

– Вони знали, що війна будь-якої миті може їх розлучити. Вони знали, що потрібно цінувати кожну хвилину, — розповіла їхня родичка.

Батько Данила зазнав поранення, але зміг дістати сина з-під уламків, мати хлопця теж вижила і зараз перебуває в лікарні. А ось Діану знайшли набагато пізніше – вона вже була мертва.

Дівчина працювала у кав’ярні баристою та навчалася у Запорізькій політехніці, а Данило був музикантом – грав на гітарі.

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