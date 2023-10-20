Працюємо, щоб Patriot могли робити більше цієї зими: Зеленський про розмову із Шольцом

Президент Володимир Зеленський обговорив із канцлером ФРН посилення української протиповітряної оборони цієї зими.

Про це український лідер повідомив у зверненні за підсумками 20 жовтня.

Він розповів, що мав розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцом щодо посилення ППО України та інших питань.

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– Разом працюємо, щоб Patriot в руках українських воїнів могли робити більше вже цієї зими. Запросив Німеччину взяти участь у зустрічі радників щодо Формули миру, яку готуємо наприкінці жовтня. Обговорили з канцлером і ситуацію на Близькому Сході. Я дякую Олафу, що наші домовленості чітко виконуються, – сказав він.

Він повідомив, що сьогодні прибув разом із командою на Херсонщину та до Миколаєва, де є “багато завдань”. Під час візиту в Херсонську область президент провів нараду з головкомом Валерієм Залужним, керівником Генштабу Сергієм Шапталою та іншими командувачами.

Обговорювались ситуації в Херсоні та області, загалом на Півдні, а також на Донеччині – передусім, в Авдіївці.

Щодо наради в Миколаєві, то були присутні керівники області, міста, військові та правоохоронці, обговорювались питання захисту регіону, інфраструктури, портів та коридорів у Чорному морі.

– Проаналізували й соціальні питання, які важливі для Миколаєва та міст і сіл області: енергетика, забезпечення теплом, водопостачання в Миколаїв та область, якість води, яка дається місту, соціальна підтримка людей, економічна робота. Все те, що справді потребує уваги на всіх рівнях влади, – сказав президент.

Володимир Зеленський окремо подякував Данії за дієву підтримку Миколаєва, яка є державою, відповідальною за допомогу цьому південному місту.

Також глава української держави відвідав у шпиталі Миколаєва воїнів, які проходять лікування після бойових поранень.

– Подякував їм за силу та подякував лікарям – за відданість своїй справі, – сказав він.

Окремо президент відзначив важливу доповідь обласного керівника СБУ щодо захисту Миколаєва та області від диверсійної активності Росії й колаборантів.

Також увагу приділили захисту неба від російських бомб і ракет.

– Працюємо, щоб посилити ППО. Я дякую всім у світі, хто допомагає, – сказав президент.

Окремо український лідер назвав дуже вагомою та історичною промову, яку в ніч на 20 жовтня зробив президент США Джо Байден.

– Вчора ми з ним говорили – хороша розмова. Тепер є його звернення – сильне, вчасне, таке, що справді додає впевненості. Дякую за незмінність підтримки України. Демократичний світ розуміє, наскільки важлива стійкість України для свободи всіх вільних народів. І не лише у Європі. Можемо подолати всі загрози, – сказав він.

Також Володимир Зеленський подякував за промову й президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

– Вдячний пані президентці за чіткий заклик прискорити шлях України до перемоги. І до всіх у Європі, у вільному світі – бути єдиними максимально стільки, скільки потрібно для перемоги над терористами, які прагнуть знищити наші держави, наше життя. Європа має перемогти, а не ті, хто намагається перетворити наше життя на руїни, – сказав він.

Глава держави наприкінці звернення заявив, що сьогодні – 20 років розвідці Прикордонної служби України.

– Героїчні воїни. Мав честь сьогодні привітати їх, відзначити державними нагородами. Провів окрему нараду з прикордонниками щодо тих завдань, які вони виконують, виконують ефективно. І я гордий тим, що Прикордонна служба України, її підрозділи стають тільки сильнішими. Слава всім вам, воїни! – сказав він.

Володимир Зеленський також подякував Херсону та Миколаєву за те, як минув сьогоднішній день.

Джерело : Офіс президента

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