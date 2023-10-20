РФ хоче заморозити війну, яку не може виграти, Захід має подвоїти зусилля – глава Єврокомісії

Кремль не може виграти повномасштабну війну проти України, а тому намагатиметься її заморозити, щоб у зручний момент вдарити знову. Це звична тактика РФ.

На цьому наголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у вашингтонському аналітичному центрі Hudson Institute.

Про допомогу Україні

Зараз дивляться

Вона зазначила, що Європа і США мають бути об’єднаними в допомозі нашій державі, щоб запобігти планам агресора та захистити демократію.

– Ми ніколи не зрівняємося з жертовністю та хоробрістю українського народу. Але ми можемо твердо стояти на їхньому боці… Ми повинні підтримати Україну, щоб зробити цю війну нежиттєздатною для Росії. Разом ми зможемо це зробити, і ми повинні. Тому що ми знаємо, як Росія веде війни, які не може виграти на землі. Вона намагається їх заморозити. Так само, як це було з Україною в 2014 році. А потім чекає слушного моменту, щоб розпочати новий наступ, – пояснила фон дер Ляєн.

Вона додала, що російський диктатор Володимир Путін зараз “грає в ту ж гру очікування”. Він сподівається, що Захід переключить свою увагу та ресурси кудись іще.

Саме тому, за словами голови Єврокомісії, зараз не може бути місця “для вагань чи напівзаходів”. Адже українці воюють за західні цінності та стратегічну безпеку.

– Зараз настав час подвоїти зусилля, у фінансуванні або у поставках обладнання, щоб переконатися, що ціна війни для РФ продовжує зростати, та стримати тих, хто зараз спостерігає за нами, щоб перевірити, чи може наша витривалість зрівнятися з їхньою. Саме тому наші санкції мають залишатися чинними, – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що Україна переможе у війні, однак “вкрай необхідно прискорити шлях до перемоги”.

Глава Єврокомісії нагадала, що українцям для цього потрібна військова техніка. І союзники “повинні її надати, щоб урятувати життя, покласти край цьому конфлікту, допомогти відновити Україну, воїни якої будуть гордими захисниками всередині НАТО”.

За словами фон дер Ляєн, тепер лише від Заходу залежить, як швидко все це станеться.

Про три помилки Кремля

Під час виступу глава Єврокомісії озвучила три найбільші стратегічні помилки Кремля.

По-перше, Путін був переконаний, що захопить Київ за лічені дні, однак “мужність України показала йому протилежне”.

По-друге, диктатор розраховував, що Європа буде нерішучою і вагатиметься в допомозі Україні. Урсула фон дер Ляєн нагадала, що Євросоюз уже запровадив 11 пакетів санкцій проти РФ.

Крім того, ЄС надав Україні допомогу на майже $90 млрд, з яких $27 млрд – це військова допомога. Європа координувала цю підтримку зі Сполученими Штатами та іншими ключовими партнерами у G7.

По-третє, в Кремлі були переконані, що зможуть шантажувати Європу енергоресурсами. Однак ЄС зміг диверсифікувати постачання газу.

Про мир і гарантії безпеки для України

Глава Єврокомісії зазначила, що будь-яке вирішення війни має бути тривалим, принести Україні справедливий та стійкий мир.

А для цього нашій державі потрібні довгострокові гарантії безпеки, за концепцією “стримування шляхом заперечення”. Ключова ідея полягає в наданні Києву військової техніки для стримування будь-яких військових атак РФ у майбутньому.

– Якщо ми хочемо, щоб Україна перемогла, якщо ми хочемо, щоб вона постала з попелу цієї війни, ми маємо інвестувати у майбутнє України. Починаючи з сьогоднішнього дня. І Європа вже лідирує, інвестуючи в Україну понад $50 млрд, які будуть витрачені протягом наступних чотирьох років. Європа має намір активізувати свою допомогу Україні. Ми визнаємо, що підтримка США має бути важливою частиною глобальних зусиль, – заявила фон дер Ляєн.

Вона розповіла, що для довгострокової безпеки України союзники мають наростити промислову базу та збільшити витрати на оборону.

Глава Єврокомісії закликала “інших міжнародних інвесторів, державних і приватних”, долучатися до цих зусиль.

Варто зазначити, що 20 жовтня в Сполучених Штатах пройде саміт США-ЄС. Євросоюз представлятимуть президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та глава Європейської ради Шарль Мішель. Від США в заході братиме участь президент Джо Байден.

Джерело : Єврокомісія

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