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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Снігу поки що не буде: на вихідних в Україні прогнозують до +30

Теплий осінній день

В Україні кардинально змінився прогноз погоди на вихідні 21-22 жовтня.

Якщо ще кілька днів тому дані прогностичних центрів вказували на мокрий сніг на півночі та заході України, то тепер очікується тепла погода із літніми температурами.

Погода в суботу, 21 жовтня

– Снігу поки не буде. Вихідні в Україні будуть теплими, а подекуди навіть зустрінуться із літом, – зазначає народна синоптикиня Наталка Діденко.

21 жовтня у більшості областей прогнозується +16-23°, на Закарпатті, у Чернівецькій області, на Вінниччині, у південній частині країни – +21-27°, на Одещині – +25-30°.

Зараз дивляться

Лише в північних районах Чернігівської та Сумської областей буде прохолодніше – +8-13°.

Дощів у суботу не буде.

Погода в неділю, 22 жовтня

22 жовтня також переважатиме суха погода. Лише в західних областях пройдуть дощі.

Температура повітря в Україні в неділю становитиме +18-23°.

На Півдні можливе підвищення до +28°, на північному сході стовпчики термометрів можуть показати +12-16°.

У Києві на вихідних очікуються +16-20°. Дощу не передбачається, хіба туман чи серпанок.

Чому змінився прогноз погоди та коли чекати на зниження температури

Нагадаємо, що ще 17 жовтня всі дані вказували на те, що в суботу, 21 жовтня, в Україні можливий мокрий сніг.

Але вже наступного дня стало зрозуміло, що на вихідних не лише не буде опадів, а й навіть підвищиться температура.

Народна синоптикиня Наталка Діденко зізнається: давно не пам’ятає таких “стрибків” в уточненнях прогнозу погоди.

Пояснити це можна хіба тим, що Україна наразі перебуває на лінії розподілу холодного та теплого повітря.

– І ця межа надто тонка, щоб ідеально та ще й завчасно спрогнозувати її гойдання, – зазначає Наталка Діденко.

Найближчим часом похолодання не буде.

Більш відчутне зниження температури повітря можливе хіба на початку листопада.

Джерело: Наталка Діденко

Фото: Наталка Діденко

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