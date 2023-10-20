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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Третя світова війна почалася у 2008 році, а зараз перейшла в гарячу фазу – Данілов

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Третя світова війна фактично розпочалася у 2008 році, коли російські війська вдерлися в Грузію. Продовженням стало вторгнення РФ до України, а військові дії в Ізраїлі стали наслідком цієї агресії.

Таку думку висловив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону Єдині новини.

Так він відповів на запитання, чи можна говорити, що з нападом бойовиків ХАМАС на Ізраїль почалася Третя світова війна.

Зараз дивляться

– Третя світова війна почалася у 2008 році, коли РФ напала на Грузію, забрала частину території. Потім була ситуація лютого 2014 року. Просто вона (Третя світова війна, – Ред.) перебувала у такому прихолодженому стані. Зараз перейшла в активну стадію, гарячу фазу, – наголосив Данілов.

На його думку, цей перехід стався 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Нинішній військовий конфлікт в Ізраїлі секретар РНБО назвав наслідком російської агресії.

Данілов вважає, що це не остання війна, яка може сколихнути світ найближчим часом.

– Я більш ніж упевнений, що це не остання війна, яку найближчим часом ми будемо з вами спостерігати. Світ прийшов у великий рух. Сьогодні можна стверджувати, що перехід від очікування Третьої світової майже закінчився, – вважає секретар РНБО.

Данілов додав, що світові лідери, зокрема США, розуміють цей процес. А тому зараз важливо “поставити крапку, щоб війна не розповзлася по всьому світі”.

Секретар РНБО зверну увагу на останній виступ президента США Джо Байдена. У зверненні до американців він наголосив, що боротьба відбувається між демократичними державами та автократіями, які хочуть захопити території інших країн.

Байден уточнив, що допомога Україні є також питанням нацбезпеки США.

Саме тому, на думку Данілова, і Сполучені Штати, й інші партнери продовжать допомагати нашій державі.

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Ізраїль, Війна в Україні, Олексій Данілов, Російська агресія, США
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