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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

В Україні в 2023 році “зникла” третина гумдопомоги для військових частин – Держмитслужба

Гуманітарна допомога
Фото: Getty Images

Від початку 2023 року понад третина гуманітарної допомоги, яка призначалася для військових частин, “не доїхала” за місцем призначення.

Такі дані оприлюднила Державна митна служба України.

Митники спільно з Міністерством оборони створили механізм контролю за надходженням гуманітарних вантажів до військових частин.

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Протягом дев’яти місяців цього року перевірено понад 9 тис. фактів переміщення гумдопомоги на адресу 200 військових частин. У третині випадків військові не отримали вантажі.

– Встановлено більш ніж 3 тис. випадків непідтвердження її (гуманітарки, – Ред.) надходження до військових частин, – наголосили у відомстві.

Перевірку проводили Департамент боротьби з контрабандою Держмитслужби і Департамент внутрішнього аудиту Міноборони.

Митники вже направили 387 повідомлень про протиправні дії для притягнення винних до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Йдеться про статті 190 (Шахрайство), 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків) і 201-2 (Незаконне використання для отримання прибутку гуманітарної допомоги) Кримінального кодексу України.

Крім того, складено 320 протоколів про порушення митних правил.

У відомстві наголошують, що ввезення товарів комерційного призначення під виглядом гуманітарки є порушенням законодавства.

Нові правила ввезення гумдопомоги з 1 грудня

З початку грудня в Україні хочуть запровадити нові правила ввезення гуманітарної допомоги.

Має з’явитися спеціальна вебплатформа для обліку гуманітарки. Організації, які ввозять товари, повинні будуть на ній зареєструватися, сформувати та подати декларацію.

А згодом потрібно буде подавати публічний звіт про розподіл допомоги: коли і де роздано вантаж, чи є залишки.

Ця ініціатива Кабінету міністрів викликала критику серед волонтерів. Вони наполягають, що через оновлені правила час отримання гуманітарної допомоги зросте в декілька разів.

На сайті уряду з’явилася петиція із закликом відтермінувати новий механізм на шість місяців. Вона вже набрала необхідну кількість голосів.

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В Україні в 2023 році “зникла” третина гумдопомоги для військових частин – Держмитслужба

Джерело: Державна митна служба
Війна в Україні, військовослужбовці, гуманітарка, Митниця
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