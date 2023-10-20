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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Загрожує до 8 років: викрито адміністратора Viber-групи, який допомагав уникати повісток

військовий квиток, мобілізація
Фото: Depositphotos

Мешканець Івано-Франківщини створив та адміністрував групу в месенджері Viber, де допомагав ухилянтам уникати мобілізації. Його викрила Служба безпеки України.

Про деталі розповіли в місцевому Управлінні СБУ.

Чоловік мешкає в Калуському районі. Viber-група, яку він адміністрував, налічувала понад 11 тис. учасників, більшість – із Долинської територіальної громади.

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У групі попереджали про актуальні місця видачі повісток, переміщення військового транспорту і військовослужбовців ТЦК (територіального центру комплектування та соцпідтримки).

Ці дані дозволяли військовозобов’язаним громадянам уникати повісток та постановки на облік під час мобілізації.

Працівники СБУ провели обшук у фігуранта справи. В нього виявили мобільний телефон із сім-картою, до якої прив’язаний профіль адміністратора Viber-групи.

Кіберфахівці вже припинили функціонування цієї спільноти в месенджері.

Адміністратор групи отримав підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Йому загрожує ув’язнення на строк від 5 до 8 років.

Чоловік визнав вину та вирішив піти на співпрацю зі слідством. Він просить про укладення угоди щодо визнання винуватості.

Влітку в Івано-Франківську викрили схему фіктивного зарахування на військову службу футболістів місцевого клубу та родичів керівництва міста. Їх зараховували в роти охорони ТЦК, що дозволяло не їхати на фронт.

Згодом суд Львова відправив під варту командира роти охорони ТЦК. Слідчі встановили, що він зарахував на військову службу сім осіб, які є гравцями й тренерами місцевої футбольної команди.

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Джерело: СБУ
Івано-Франківська область, Війна в Україні, мобілізація, Призов, СБУ
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