Запит Байдена до Конгресу та Зеленський на Півдні України: головні новини 20 жовтня

В Україні Росія знову атакує населені пункти, які знаходяться під контролем Києва. Так, під обстріли потрапили Херсон та Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Паралельно із цим президент США Джо Байден надав Конгресу запит, який передбачає допомогу Україні на понад $61 млрд, а Ізраїлю – на $14 млрд.

Про ці та інші події в Україні та світі, що відбулися 20 жовтня 2023 року, читайте в дайджесті на Фактах ICTV.

Зараз дивляться

Зникнення гумдопомоги в Україні

Вибухи на Дніпропетровщині

Рада церков проти переслідувань тих, хто через віру не може воювати

Зеленський на півдні України

Нічний удар РФ по Херсону

Запит Байдена до Конгресу США

Доставка допомоги з ФРН

Зникнення гумдопомоги в Україні

Від початку 2023 року понад третина гуманітарної допомоги, яка призначалася для військових частин, “не доїхала” за місцем призначення.

Такі дані оприлюднила Державна митна служба України.

Митники спільно з Міністерством оборони створили механізм контролю за надходженням гуманітарних вантажів до військових частин.

Протягом дев’яти місяців цього року перевірено понад 9 тис. фактів переміщення гумдопомоги на адресу 200 військових частин. У третині випадків військові не отримали вантажі.

– Встановлено більш ніж 3 тис. випадків непідтвердження її (гуманітарки, – Ред.) надходження до військових частин, – наголосили у відомстві.

Митники вже направили 387 повідомлень про протиправні дії для притягнення винних до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Вибухи на Дніпропетровщині

Ввечері 20 жовтня у Дніпропетровській області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги у південній частині України.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в Дніпропетровській і Черкаській областях.

Пізніше глава оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що був атакований Кривий Ріг.

За його даними, під час останньої повітряної тривоги в передмісті Кривого Рогу, на дачі, ракетою вбили чоловіка 1963 р. н., його дружина 1967 р. н. уже в лікарні, середньої тяжкості.

Рада церков проти переслідувань тих, хто через віру не може воювати

В Україні представники церковних та релігійних організацій пропонують забезпечити альтернативну службу для деяких вірян.

Оскільки релігійні переконання деяких українців не дозволяють брати їм до рук зброї, їх пропонують залучати до роботи з підсилення обороноздатності держави в альтернативний спосіб.

Таку пропозицію висловили під час зустрічі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

— Замість кримінального переслідування таких вірян, буде доцільним залучити їх до роботи з підсилення обороноздатності держави за межами військових формувань, – йдеться у повідомленні пресслужби ВРЦіРО за підсумками цієї зустрічі.

Під час зустрічі представники церков та релігійних організацій України обговорили з головою уряду низку питань, особливо актуальних в умовах воєнного стану.

Зеленський на півдні України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом п’ятниці відвідав Херсонську область та Миколаїв, де провів засідання Ставки верховного головнокомандувача із головкомом ЗСУ Валерієм Залужним та очільником Генштабу Сергієм Шапталою.

На Ставіці обговорювались ситуації в Херсоні та області, загалом на Півдні, а також на Донеччині – передусім, в Авдіївці.

Окремо президент провів засідання із очільниками Миколаївської області, Миколаєва та місцевими військовими та правоохоронцями. Обговорювались, зокрема, питання захисту регіону, інфраструктури, портів та коридорів у Чорному морі.

– Проаналізували й соціальні питання, які важливі для Миколаєва та міст і сіл області: енергетика, забезпечення теплом, водопостачання в Миколаїв та область, якість води, яка дається місту, соціальна підтримка людей, економічна робота. Все те, що справді потребує уваги на всіх рівнях влади, – сказав президент.

Нічний удар РФ по Херсону

В ніч проти 20 жовтня армія Росії обстріляла Херсон із тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.

Російські окупанти поцілили в житлові квартали Корабельного району.

– Один будинок загорівся, ще один зазнав руйнувань, – повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За словами Романа Мрочка, на щастя, поранених та загиблих немає.

Наразі інформація про обстріл уточнюється.

Запит Байдена до Конгресу США

Президент США Джо Байден у п’ятницю подав запит до Конгресу на пакет допомоги обсягом $106 млрд, що передбачає підтримку України та Ізраїлю.

У ньому передбачається виділення $61,3 млрд для фінансування України протягом року, близько $14 млрд на допомогу Ізраїлю, а також виділення $14 млрд на розв’язання пріоритетних імміграційних проблем і $10 млрд на гуманітарну допомогу, а також збільшення фінансування для протидії впливу Китаю в Азії та країнах, що розвиваються.

Пропозиція щодо надання зовнішньої допомоги, яка значно перевищує прогнози багатьох демократів у Конгресі США, зроблені кілька днів тому, є прямим викликом ізоляціоністським настроям у Республіканській партії і скептичному ставленню до військової підтримки Ізраїлю з боку лівих сил.

Як зазначає Washington Post, цей запит може стати вирішальним для зовнішньополітичної спадщини Байдена і змінити плин американської політики напередодні президентських виборів 2024 року.

Детальніше про запит Байдена та настрої в Сполучених Штатах – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Доставка допомоги з ФРН

У п’ятницю, 20 жовтня, уряд Німеччини прозвітував про надання Україні чергового пакета військової допомоги, до якого увійшли артилерійські установки, безпілотники та снаряди.

Зброя була надана Україні зі складів німецької армії та промисловості.

Про це свідчать оновлені дані на офіційному сайті уряду ФРН.

Переглянути, що саме було передано в новому пакеті допомоги Україні можна на Фактах ICTV.

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