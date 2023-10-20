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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ за добу знищили 1 380 російських окупантів ‒ Генштаб

Бої на фронті

Українські захисники напередодні ліквідували 1 380 російських солдатів.

Крім того, Збройні сили України спалили ворожих 55 танків, 120 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню.

Втрати РФ на 20 жовтня 2023

  • особового складу ‒ близько 292 060 (+1 380),
  • танків ‒ 5 047 (+55),
  • бойових броньованих машин ‒ 9 557 (+120),
  • артилерійських систем – 7 012 (+29),
  • реактивних систем залпового вогню – 822 (+4),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 548,
  • літаків – 320,
  • гелікоптерів – 324,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 326 (+8),
  • крилатих ракет ‒ 1 535 (+1),
  • кораблів (катерів) ‒ 20,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 370 (+33),
  • спеціальної техніки ‒ 985.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 604-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: 22 ОМБр

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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