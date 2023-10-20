Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу знищили 1 380 російських окупантів ‒ Генштаб
Українські захисники напередодні ліквідували 1 380 російських солдатів.
Крім того, Збройні сили України спалили ворожих 55 танків, 120 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню.
Втрати РФ на 20 жовтня 2023
- особового складу ‒ близько 292 060 (+1 380),
- танків ‒ 5 047 (+55),
- бойових броньованих машин ‒ 9 557 (+120),
- артилерійських систем – 7 012 (+29),
- реактивних систем залпового вогню – 822 (+4),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 548,
- літаків – 320,
- гелікоптерів – 324,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 326 (+8),
- крилатих ракет ‒ 1 535 (+1),
- кораблів (катерів) ‒ 20,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 370 (+33),
- спеціальної техніки ‒ 985.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 604-ту добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: 22 ОМБр
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