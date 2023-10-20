ЗСУ за добу знищили 1 380 російських окупантів ‒ Генштаб

Українські захисники напередодні ліквідували 1 380 російських солдатів.

Крім того, Збройні сили України спалили ворожих 55 танків, 120 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню.

Втрати РФ на 20 жовтня 2023

особового складу ‒ близько 292 060 (+1 380),

танків ‒ 5 047 (+55),

бойових броньованих машин ‒ 9 557 (+120),

артилерійських систем – 7 012 (+29),

реактивних систем залпового вогню – 822 (+4),

засобів протиповітряної оборони ‒ 548,

літаків – 320,

гелікоптерів – 324,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 326 (+8),

крилатих ракет ‒ 1 535 (+1),

кораблів (катерів) ‒ 20,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 370 (+33),

спеціальної техніки ‒ 985.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 604-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: 22 ОМБр

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