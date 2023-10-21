ЗСУ за добу знищили понад 200 одиниць техніки і 1 051 окупанта на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку українські військові пошкодили та знищили понад 200 одиниць ворожої техніки за добу. Окупанти мають втрати, серед них двоє осіб потрапили в полон.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський. За його словами, там тривають запеклі бойові дії.

Загалом ворог завдав ракетного та 18 авіаційних ударів, провів 43 бойових зіткнення, здійснив 859 артобстрілів.

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За інформацією Тарнавського, підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1,5 тис. вогневих завдань. Загальні втрати РФ у живій силі становлять 1 051 особу. Два окупанти потрапили в полон.

Загалом знищено 143 одиниці військової техніки армії РФ. Серед них – 31 танк, 74 ББМ, шість артилерійських систем, три ракетні системи залпового вогню, 18 безпілотників, 10 одиниць автомобільної техніки.

Українським військовим також вдалося знищити склад боєприпасів ворога. Ще 63 одиниці озброєння та військової техніки російських окупантів пошкоджено, зокрема, 20 танків.

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