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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Буданов про участь в операціях на фронті: Інколи моя присутність обов’язкова

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов пояснив, чому особисто відвідує лінію фронту, попри ризики.

Деталями він поділився у четвертій частині документального фільму Рік. Харківщина Дмитра Комарова.

Під час Слобожанської контрнаступальної операції на Харківщині Буданов часто перебував у зоні бойових дій поруч із бійцями ГУР.

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За словами глави розвідки, його присутність інколи є обов’язковою.

– Інколи моя присутність обов’язкова, тому що всі ми люди. Всім іноді буває страшно. Інколи знаходжу варіанти, як підбадьорити бійців, – наголосив Буданов.

Відповідаючи на запитання, чи виправдані ризики присутності голови воєнної розвідки в зоні бойових дій, він заявив, що “питання – суто риторичне”.

– Що первинне: яйце, чи курка? Це кудись у тому ж напрямку, – заявив керівник ГУР.

Буданов пояснив, якщо його присутність дала позитивний результат, отже, “все було зроблено правильно”.

– Якщо результату позитивного немає – отже, були помилки. Переможців не судять – давня мудрість, але вона правильна, – підсумував глава розвідки.

Участь Буданова в операціях: що відомо

Кирило Буданов розповідав, що під час спецоперацій на Донбасі дістав три поранення. Одне з них було важким: уламок міни влучив йому під серце.

Крім того, під час однієї операції керівник ГУР особисто переконав 19 російських військовослужбовців здатися в полон.

В українській розвідці підтверджували, що Буданов неодноразово брав участь у бойових завданнях з підрозділами Сил оборони України, зокрема на Харківщині.

У ГУР також повідомляли, що Буданов з 2014 року пережив понад 10 замахів на своє життя, включно з авіаційно-ракетним ударом. У 2019 році російський кілер заклав вибухівку під автомобіль Буданова, але, на щастя, вона здетонувала в момент встановлення.

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Кирило Буданов

Джерело: Фільм Рік. Харківщина

Джерело: ГУР
Війна в Україні, ГУР, Кирило Буданов
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