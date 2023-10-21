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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Данілов: Українці не забудуть нардепів, які не підтримали заборону УПЦ МП

Олексій Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов висловив здивування тим, що у Верховній Раді є народні депутати, які підтримують УПЦ МП, яка бере безпосередню участь у війні на боці Росії.

– Йдеться не про церкву, а про інституцію, яка безпосередньо бере участь у війні на боці нашого ворога, – заявив він в інтерв’ю Українському радіо, коментуючи прийняття у першому читанні законопроєкту щодо заборони Московського патріархату в Україні.

За його словами, є надія, що буде достатньо голосів під час ухвалення документа у другому читанні, а “про тих депутатів, які не братимуть у цьому участі й не голосуватимуть за закон, народ України точно не забуде”.

– Ми до релігії не маємо жодного стосунку. Маєте бажання спілкуватися з Богом, спілкуйтеся, скільки вам завгодно. Але розповсюджувати й насаджувати тут інституції, які працюють безпосередньо з центром в Москві – це неприпустима річ, і на цьому буде поставлено крапку. Але все відбувається в межах законодавства, – наголосив Данілов.

Зараз дивляться

Він зауважив, що остаточна версія закону очікуєтьсяпісля другого читання, тож тільки тоді можна буде зрозуміти, у який спосіб все відбуватиметься юридично та фізично.

Верховна Рада 19 жовтня у першому читанні проголосувала за заборону релігійних організацій, пов’язаних із країною-окупантом РФ. Насамперед це стосується Української православної церкви (УПЦ МП). 15 депутатів, зокрема з колишньої ОПЗЖ, не голосували.

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Верховна Рада

Джерело: Українське радіо

Фото: РНБО

Війна в Україні, Верховна Рада IX скликання, Народний депутат, Олексій Данілов, РНБО, Російська агресія, Російська пропаганда, УПЦ МП
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