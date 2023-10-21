Мертва земля після окупантів: який вигляд має звільнена Кліщіївка з неба

Від Кліщіївки під Бахмутом, яку місяць тому звільнили від російських окупантів, фактично нічого не лишилося – лише чорна земля та руїни будинків.

80 окрема десантно-штурмова бригада показала відео, зняте з дрона.

– Суцільні руїни. Мертва земля. Кліщіївка… Ще один доказ чергового злочину проти людства. Ще одна причина ніколи не забувати все скоєне окупантом на нашій землі, – йдеться у коментарі до відео.

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Кліщіївку під Бахмутом звільнили 17 вересня бійці штурмової бригади Нацполіції Лють, 80 окремої десантно-штурмової бригади та 5 окремої штурмової бригади.

Окупанти ще довго намагалися повернути втрачені позиції, завдаючи по селу вогневих ударів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 605-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: скрин відео

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