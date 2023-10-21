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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Умєров у розмові з Остіном: ATACMS мають великий вплив на поле бою в Україні

Рустем Умєров та Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонні переговори з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Ключовими темами були ситуація на фронті та надання далекобійних ракет ATACMS.

Як зазначив Умєров, це озброєння зараз суттєво впливає на поле бою в Україні.

– Повідомив моєму американському колезі про останню ситуацію на полі бою. Подякував керівництву США та самому держсекретарю Остіну за надання Україні ATACMS. Це має великий вплив на поле бою, – наголосив Умєров.

Він назвав “предметною” свою розмову з главою Пентагону.

Зараз дивляться

Ллойд Остін, своєю чергою, зазначив, що США і надалі непохитно підтримуватимуть Україну та її здатність захищатися від російської агресії. У цьому він запевнив українського колегу.

Остін нагадав про нещодавнє звернення президента США Джо Байдена до американців, у якому він заявив, що “успіх України є життєво важливим для безпеки США та міжнародної безпеки”.

За даними Пентагону, Остін у розмові з Умєровим підтвердив готовність американської адміністрації “попросити у Конгресу ресурси, необхідні для того, щоб Україна могла продовжувати захищати свій народ”.

Крім того, міністри обговорили результати останнього засідання у форматі Рамштайн, яке відбулося минулого тижня в Брюсселі.

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Надання ATACMS Україні: що відомо

Українські військові вперше застосували далекобійні балістичні ракети ATACMS у ніч на 17 жовтня. Вони вдарили по аеродромах в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, де окупанти тримали свою техніку.

Були знищені дев’ять гелікоптерів РФ, спецтехніка, склади боєприпасів. Пошкоджено злітні смуги.

У Білому домі підтвердили надання ATACMS з дальністю до 165 км. Ймовірно, йдеться про модифікацію ATACMS Block I, оснащену касетною бойовою частиною з понад 900 бойовими елементами.

Максимальна дальність ракет в інших модифікаціях сягає 300 км.

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, США продовжать постачати Україні ATACMS, їх кількість зростатиме.

Умовою Вашингтона є те, що Україна може використовувати ці ракети лише на своїй території.

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Джерело: Міністерство оборони США

ATACMS, Війна в Україні, Ллойд Остін, Пентагон, Рустем Умєров, США
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