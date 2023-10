Умєров у розмові з Остіном: ATACMS мають великий вплив на поле бою в Україні

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонні переговори з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Ключовими темами були ситуація на фронті та надання далекобійних ракет ATACMS.

Як зазначив Умєров, це озброєння зараз суттєво впливає на поле бою в Україні.

Він назвав “предметною” свою розмову з главою Пентагону.

Had a substantive call with @SecDef.

Updated my American colleague on the battlefield situation.

Thanked the US leadership and Secretary Austin himself for providing ATACMS to Ukraine. This is having a major impact on the battlefield. pic.twitter.com/Evg4FHlAFx

— Rustem Umerov (@rustem_umerov) October 21, 2023