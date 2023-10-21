Засоби РЕБ і БпЛА швидше потраплятимуть на фронт – уряд підтримав постанову МОУ
Спрощено порядок допуску до експлуатації в ЗСУ засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотників. Уряд підтримав відповідну ініціативу Міністерства оборони.
Відтепер РЕБ і дрони передаватимуть для безпосереднього використання на фронті на підставі акту спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених виробником тактико-технічних характеристик (ТТХ).
Окрім того, державним замовникам дозволили закуповувати БпЛА та засоби РЕБ, якщо вони провели із виробниками спільні відомчі випробування.
Технічні вимоги для типів безпілотників із зазначенням ТТХ, а також до засобів РЕБ для допуску до експлуатації затверджуватиме Генштаб.
Відповідні технічні вимоги передаватимуть зокрема й Міноборони.
Раніше не було визначено терміни та порядок процедур, тому допуск до експлуатації і постачання зброї у військовим розтягувався на місяці.
У Міноборони зауважують, що такі затримки неприйнятні в умовах війни, тому й ініціювали відповідні зміни.
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