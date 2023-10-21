Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вдарив ножем 5-річного хлопчика: у Познані чоловік убив дитину
У Раді передумали запроваджувати кримінальну відповідальність для чоловіків, яки виїхали під час війни: що відомо
Це не страшно, всі так роблять: окупант зґвалтував вагітну дівчину на очах матері – доповідь ООН
Вибухи у Кривому Розі та Сумах: головні події ночі 19 жовтня
Загрожує до 12 років в’язниці: на Буковині командир відправив бійців ремонтувати його будинок
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Засоби РЕБ і БпЛА швидше потраплятимуть на фронт – уряд підтримав постанову МОУ

РЕБ війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Спрощено порядок допуску до експлуатації в ЗСУ засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотників. Уряд підтримав відповідну ініціативу Міністерства оборони.

Відтепер РЕБ і дрони передаватимуть для безпосереднього використання на фронті на підставі акту спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених виробником тактико-технічних характеристик (ТТХ).

Окрім того, державним замовникам дозволили закуповувати БпЛА та засоби РЕБ, якщо вони провели із виробниками спільні відомчі випробування.

Зараз дивляться

Технічні вимоги для типів безпілотників із зазначенням ТТХ, а також до засобів РЕБ  для допуску до експлуатації затверджуватиме Генштаб.

Відповідні технічні вимоги передаватимуть зокрема й Міноборони.

Раніше не було визначено терміни та порядок процедур, тому допуск до експлуатації і постачання зброї у військовим розтягувався на місяці.

У Міноборони зауважують, що такі затримки неприйнятні в умовах війни, тому й ініціювали відповідні зміни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 605-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Читайте також
Кулеба розповів, чи будуть західні партнери й надалі допомагати ЗСУ
Дмитро Кулеба

Джерело: Міноборони
Безпілотники, Війна в Україні, Військова техніка, Дрони, Зброя для України, ЗСУ, Міноборони України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Буданов про участь в операціях на фронті: Інколи моя присутність обов’язкова
Кирило Буданов
У Херсоні після активізації авіації РФ прогриміли вибухи
вибух
Значення радіоелектронної боротьби у війні: який арсенал РЕБ має РФ
Комплекс Красуха-2
Коли РФ може завдати ударів по енергосистемі України: в естонській розвідці озвучили терміни
електроенергія
У розвідці Британії пояснили, навіщо Путін заговорив про МіГи над Чорним морем
володимир путін

Завантаження

Ігри
Відео
”Відрізали б ногу – отримав би інвалідність”: скандал навколо МСЕК у Харкові

У Харкові МОЗ призначило перевірку через скандал у медико-соціальній експертній комісії.

Тетяна Доцяк
Гасили недопалки об руку так, що я бачив свою кістку! Історія хлопця, який пережив полон
Засоби РЕБ і БпЛА швидше потраплятимуть на фронт – уряд підтримав постанову МОУ
Перші результати роботи ATACMS | Резолюція Європарламенту | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Засоби РЕБ і БпЛА швидше потраплятимуть на фронт – уряд підтримав постанову МОУ
Обстріли України сьогодні | В’язниця для зрадника з Харківщини | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Засоби РЕБ і БпЛА швидше потраплятимуть на фронт – уряд підтримав постанову МОУ
Репортаж з Авдіївки | Оборона кордону з Білоруссю | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Засоби РЕБ і БпЛА швидше потраплятимуть на фронт – уряд підтримав постанову МОУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь