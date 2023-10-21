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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ знищили 790 окупантів, спалили 101 одиницю ворожого озброєння ‒ Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України напередодні знищили ще 790 російських окупантів.

Ворожого озброєння в загарбників за добу стало менше на 101 одиницю.

Втрати РФ на 21 жовтня 2023

  • особового складу ‒ близько 292 850 (+790),
  • танків ‒ 5 063 (+16),
  • бойових броньованих машин ‒ 9 612 (+55),
  • артилерійських систем – 7 017 (+5),
  • реактивних систем залпового вогню – 822,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 548,
  • літаків – 320,
  • гелікоптерів – 324,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 330 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 1 535,
  • кораблів (катерів) ‒ 20,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 391 (+21),
  • спеціальної техніки ‒ 990 (+5).

Нагадаємо, що 19 жовтня окупанти мали рекордні втрати. Сили оборони знищили 1 380 російських солдатів та 250 одиниць ворожого озброєння та техніки.

Зараз дивляться

Зокрема, Збройні сили України спалили 55 ворожих танків, 120 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, 33 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 605-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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