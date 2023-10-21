ЗСУ знищили 790 окупантів, спалили 101 одиницю ворожого озброєння ‒ Генштаб

Збройні сили України напередодні знищили ще 790 російських окупантів.

Ворожого озброєння в загарбників за добу стало менше на 101 одиницю.

Втрати РФ на 21 жовтня 2023

особового складу ‒ близько 292 850 (+790),

танків ‒ 5 063 (+16),

бойових броньованих машин ‒ 9 612 (+55),

артилерійських систем – 7 017 (+5),

реактивних систем залпового вогню – 822,

засобів протиповітряної оборони ‒ 548,

літаків – 320,

гелікоптерів – 324,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 330 (+4),

крилатих ракет ‒ 1 535,

кораблів (катерів) ‒ 20,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 391 (+21),

спеціальної техніки ‒ 990 (+5).

Нагадаємо, що 19 жовтня окупанти мали рекордні втрати. Сили оборони знищили 1 380 російських солдатів та 250 одиниць ворожого озброєння та техніки.

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Зокрема, Збройні сили України спалили 55 ворожих танків, 120 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, 33 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 605-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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