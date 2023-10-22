Міноборони поставили на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну
Міністерство оборони України поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну.
Як повідомляють у відомстві, жіноча білизна пройшла всі необхідні випробування військовослужбовицями.
Вони тестували комплекти протягом 2023 року у два етапи, перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням.
Жінки, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили такі характеристики білизни:
- якісні матеріали (у складі – бавовна та еластан), які добре вентилюються та відводять вологу;
- зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;
- розмірна сітка охоплює широкий спектр розмірів – від XS до XL;
- універсальна, з високою посадкою, гарно тягнеться й тримає форму.
Комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.
Раніше ми розповідали, що порівняно з 2021 роком, чисельність військовослужбовиць ЗСУ збільшилася на 40%.
Зокрема, за два роки кількість жінок в армії зросла на 12 тис. – зараз службу проходять майже 43 тис. військовослужбовиць.
Завантаження
Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук