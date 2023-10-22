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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Міноборони поставили на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну

жінки-військові, українські військовослужбовиці

Міністерство оборони України поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну. 

Як повідомляють у відомстві, жіноча білизна пройшла всі необхідні випробування військовослужбовицями. 

Вони тестували комплекти протягом 2023 року у два етапи, перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням.

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Жінки, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили такі характеристики білизни: 

  • якісні матеріали (у складі – бавовна та еластан), які добре вентилюються та відводять вологу; 
  • зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці; 
  • розмірна сітка охоплює широкий спектр розмірів – від XS до XL; 
  • універсальна, з високою посадкою, гарно тягнеться й тримає форму. 

Комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black. 

Міноборони поставили на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну

Фото: Міноборони

Міноборони поставили на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну

Фото: Міноборони

Раніше ми розповідали, що порівняно з 2021 роком, чисельність військовослужбовиць ЗСУ збільшилася на 40%.

Зокрема, за два роки кількість жінок в армії зросла на 12 тис. – зараз службу проходять майже 43 тис. військовослужбовиць.

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Жінка-солдат, жінка військова

Жінка-солдат, ЗСУ, Міноборони України, українські військові, Українська армія
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