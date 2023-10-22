Міноборони поставили на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну

Міністерство оборони України поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну.

Як повідомляють у відомстві, жіноча білизна пройшла всі необхідні випробування військовослужбовицями.

Вони тестували комплекти протягом 2023 року у два етапи, перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням.

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Жінки, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили такі характеристики білизни:

якісні матеріали (у складі – бавовна та еластан), які добре вентилюються та відводять вологу;

зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;

розмірна сітка охоплює широкий спектр розмірів – від XS до XL;

універсальна, з високою посадкою, гарно тягнеться й тримає форму.

Комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.

Раніше ми розповідали, що порівняно з 2021 роком, чисельність військовослужбовиць ЗСУ збільшилася на 40%.

Зокрема, за два роки кількість жінок в армії зросла на 12 тис. – зараз службу проходять майже 43 тис. військовослужбовиць.

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