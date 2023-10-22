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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На фронті відбулося 82 боєзіткнення, найгарячіше на трьох напрямках – Генштаб

українська армія
Фото: Getty Images

Протягом доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом російські окупаційні війська завдали 10 ракетних та 36 авіаційних ударів, а також здійснили 36 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військових та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 22 жовтня.

Зазначається, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Ворог намагається атакувати відразу на кількох напрямках, а найгарячіше – на Авдіївському, Мар’їнському та Куп’янському.

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На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 15 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Надії Луганської області.

Повідомляється, що українські воїни успішно відбили всі атаки на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Андріївка, Дружба Донеччини. Безуспішні штурмові дії за підтримки авіації ворог проводив на Авдіївському напрямку. Тут Сили оборони відбили близько 20 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донеччини, де наші воїни відбили понад 20 атак ворога. На Шахтарському напрямку українські оборонці відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки та Золотої Ниви Донеччини.

Також були відбиті атаки ворога на Запорізькому напрямку в районах Вербового та Роботиного Запорізької області.

Повідомляється, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
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