Навесні буде прорив на фронті: як ATACMS здатні змінити хід війни

На авіабазі окупантів у Джанкої у тимчасово окупованому Криму розміщено щонайменше чотири ворожих штурмовики СУ-25 та 34 бойові гвинтокрили різних модифікацій. Ця авіація працює на передньому краю фронту і суттєво стримує контрнаступ ЗСУ. Її цілі: бліндажі, укріплення та скупчення техніки.

Раніше ця база, як і інші в Криму та ОРДЛО, були у відносній безпеці. Тепер же росіяни хапаючись за голову, думають, як захистити або передлислокувати таку важливу для них авіацію.

Ця база є однією із головних в Криму, а ще надані США ракети ATACMS здатні, як кажуть військові, повністю мінуснути тамтешній авіапарк. І взагалі ця зброя здатна накрити ледь не половину території окупованого Криму.

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Серед потенційних цілей: аеродром у Чаплинці, де базується одразу шість бойових гелікоптерів, авіабаза у Джанкої, а також Стрілкове із дев’ятьма гелікоптерами.

Тепер уся ця авіація під прицілом ЗСУ. І йдеться не лише про окупований Крим, але і про ворожі бази в ОРДЛО. Це суттєво розширює спроможність нашої армії та відкриває нові можливості щодо контрнаступу. Проте нинішньою модифікацією ефективніше бити по базах саме на материковій частині окупованих територій. Тому що в Криму у росіян сильніша ППО.

— Ураження аеродромів у Бердянську наприклад було практично по незахищених об’єктах. Ситуація на півострові Крим може бути дещо іншою, тому що там розгорнуте нормальне забезпечення тих воєнних баз, якими Путін практично нашпигував Крим, – каже ветеран російсько-української війни Андрій Тетерук.

Далекобійні ракети ATACMS – це один із найсуттєвіших для України підвищень класу зброї від західних партнерів. Нині, йдеться про модифікацію MGM-140A.

Такі ATACMS мають меншу дальність польоту – до 165 км. Але при цьому величезну зону ураження. По суті це касетна бомба, яка несе на борту 950 сферичних суббоєприпасів, кожен з яких має пів кіло вибухівки.

Ця модифікація спеціально розроблена для знищення масштабних статичних цілей. Авіабази, як ніщо інше підпадає під цю категорію.

– ATACMS має площу ураження близько 33 тис. м². Всього пять ракет по двом локаціям призвела до ліквідації десятку, доброго десятку дуже коштовної техніки, яку ворог майже щоденно використовував для стримування наших наступальних операцій, – каже Тетерук.

Результатом перших ударів ATACMS по авіабазах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську стали – мінус 9 бойових гвинтокрилів ворога та втрати серед живої сили окупантів. Очевидно, що окупанти не були готові до подібної атаки. Не виключено, що їхня розвідка усе проґавила. Адже унікальна спецоперація із передачі ракет Україні проходила в режимі цілковитої секретності.

Враховуючи успішні удари, очевидно ЗСУ працюватимуть по схожих базах. Знищуючи не лише авіацію, але і боєкомплекти росіян на тимчасово окупованих територіях.

– Такі цілі як аеропорт в Бердянську насправді ідеальна ціль для таких ракет, бо там багато гелікоптерів в одному місці. І знищити їх на аеродромі ефективніше, ніж прикриватися ППО чи власною авіацією, які здатні знищувати одну або кілька цілей за раз, – розповів розвідник США у відставці Давид Лонг.

Чи вистачить Україні для усіх поставлених задач ATACMS?

Цифри у західних ЗМІ різняться. Одні заявляють, що Україна отримала не більше дюжини ракет, а інші – дали трохи менше за 20 штук. Тетерук каже, що “це означає, що там де дали 20, дадуть 200”.

Це підтвердив і глава МЗС Дмитро Кулеба, заявивши, що Україна отримуватиме ATACMS на постійній основі.

Та ще один важливий момент – чи зможе Росія протиставити ATACMS свою ППО. Перші удари вони таки проґавили. Чи просто не мали чим збивати?

— Проти балістичних ракет у Росіян використовують С-400 Тріумф, ЗРК БУК М-3, більш пізніші модифікації С-300. Тобто перехоплювати балістику вони можуть. Але є нюанси. Коли ми, наприклад, перехоплювали деяку російську техніку на початку ще 2022-го і вивчали її, то виявлялося, що їх характеристики набагато нижчі ніж вони заявляли у відкритих джерелах. Маємо факт, дозвукову ракету вони не змогли перехопити на мисі Тарханкут… Збій системи? – каже військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Звісно, поставки ATACMS ще не означає одномоментну перемогу.

— Ці ракети мають важливий ефект. Вони змусять Росію відсунути свої ресурси та боєприпаси подалі від фронту. Будуть уражені шляхи поставок зброї. Вам треба трохи терпіння, протягом зими така зброя як ATACMS вразить російську логістику. І вже із приходом хорошою погоди весною буде прорив на фронті, – зауважує Лонг.

Та вже незабаром США можуть погодити поставку ракет ATACMS із дальністю польоту до 300 км, які здатні будуть накрити усі бази у тимчасово окупованому Криму. А це вже може прискорити процес та зламати плани противника на затяжну війну.

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