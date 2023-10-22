Прикордонники розповіли, де найчастіше фіксують російські ДРГ
Найбільше спроб російських ДРГ проникнути на територію України фіксується на кордонах Сумської області.
Про це в етері телемарафону Єдині новини повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
– Найбільше таких випадків фіксується на кордоні з Росією – в межах Сумської області, періодично в межах Харківської області, за останній час менше по Чернігівській області, – сказав він.
Демченко зазначив, що ДРГ – це ті групи, які намагаються викрити місця розташування Сил оборони України, де перебувають підрозділи і ДПСУ, ЗСУ, Нацгвардії.
За його словами, ворожі ДРГ є загрозою і для місцевих.
– Адже диверсанти відкривають огонь по автівкам, які рухаються в прикордонні. Вони не розбирають чи це військові чи цивільні, – пояснив речник.
Раніше у Держприкордонслужбі повідомили, що за останні кілька місяців збільшилась кількість спроб перетину кордону поза пунктами пропуску.
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук