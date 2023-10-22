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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Радіодиктант-2023 буде незвичайним: де та коли дивитися трансляцію

радіодиктант, диктант
Фото: УНІАН

У 2023 році радіодиктант національної єдності вперше відбудеться в нову дату – 27 жовтня.

Саме цього дня, згідно зі змінами до указу президента України від 6 листопада 1997 року №1241/97, відтепер відзначатиметься День української писемності та мови.

За словами уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, цьогоріч радіодиктант буде незвичайним.

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До заходу зможуть долучитися й українці, які змушені виїхати за кордон, через повномасштабну війну розв’язану Росією.

– В умовах російської агресії українська мова відіграє ключову роль у захисті національної ідентичності,
– наголосив він.

Омбудсман також повідомив, що по всій території нашої держави організують величезну кількість заходів, присвячених рідній мові.

Він зауважив, що нині 17 областей й 77 громад мають власні програми розвитку української мови. Столиця України – Київ – серед лідерів у питаннях утвердження та популяризації української мови.

Хто читатиме текст радіодиктанту у 2023 році

Авторкою радіодиктанту національної єдності-2023 року стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко.

Читатиме текст радіодиктанту актор, виконавець ролі Івана Довбуша у фільмі Довбуш Олексій Гнатковський.

До методичної роботи над радіодиктантом традиційно долучилася мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.

Де слухати ХХІІІ радіодиктант національної єдності

Трансляція ХХІІІ радіодиктанту національної єдності почнеться об 11:00 27 жовтня:

Як надіслати радіодиктант для перевірки

Зазвичай організатори приймають радіодиктанти для перевірки впродовж доби.

Це може буде фото чи сканована копія радіодиктанту (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) або ж паперовий лист, надісланий поштою.

Цьогорічні адреси та кінцевий час для надсилання диктантів організатори поки що не повідомляли.

Так само невідомо, коли буде оголошено текст для перевірки.

Чому змінилася дата радіодиктанту

Починаючи з 2000 року, радіодиктант національної єдності всі охочі писали 9 листопада, у День української писемності та мови.

Останнє свято ще 1997 року започаткував своїм указом тодішній президент України Леонід Кучма.

Для свята обрали день, коли церква вшановувала пам’ять Нестора Літописця.

Однак після того як Православна церква України та Українська греко-католицька церква у 2023 році перейшли на новий календар, постала необхідність зміни дат.

Тож відтепер вшанування пам’яті Нестора Літописця, відзначення Дня української писемності та мови, а також написання радіодиктанту національної єдності відбуватиметься в нову дату – 27 жовтня.

Зміни до указу президента України від 6 листопада 1997 року №1241/97 Володимир Зеленський вніс 28 липня 2023 року.

День української писемності та мови, державна мова, Мова, Радіо, Українська мова
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