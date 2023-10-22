Щодня потрібен результат для України – це мотивує весь світ допомагати: звернення Зеленського
Головне – це фронт, українська оборона, дії, результати, допомога тим, хто зараз у бою, на бойових постах і позиціях. Щодня потрібен результат для України – вистояти проти російських штурмів, знищувати окупантів, рухатися вперед.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 606-го дня повномасштабної війни.
За словами глави держави, потрібно щодня покращувати українські позиції хоч на 1 км або на 500 м, щоб тиснути на окупантів.
– Це додає державі сили. Це мотивує весь світ допомагати нам. І це доводить, що терор Росії не спрацює, – стверджує президент України.
Зеленський вважає, що російські терористи не зламають українську волю захищати свою державу, незалежність, готовність працювати заради України.
– Готовність битися, щоб ніколи в Москві не було жодної реальної підстави сподіватися, нібито Україна колись зламається. Не зламається. Вистоїть. Витримає. І попри все, вижене російське зло зі своєї землі, – переконаний глава держави.
Президент України відзначив воїнів, які проявили себе особливо цими тижнями, допомогли Україні на різних напрямках однаково потужно та результативно. Серед них:
- Купʼянський напрямок, Харківщина. Воїни нашої міцної 57 окремої мотопіхотної бригади та 1 механізованого батальйону 67 окремої механізованої бригади.
- Авдіївський і Марʼїнський напрямки, особливо жорсткі. Численні атаки росіян. Але українські позиції захищені. 53 та 110 окремі механізовані бригади, 59 окрема мотопіхотна та десантники Сімдесятдевʼятки.
- Воїни 55 окремої артилерійської бригади, яка активно та ефективно допомагає обороняти Донецьку область.
- Лиманський напрямок – 68 окрема єгерська бригада та підрозділи славетної 95 окремої бригади ДШВ за зрив планів окупанта.
- Бахмутський напрямок – воїни 92 окремої штурмової бригади та 93 окремої механізованої бригади. За словами президента, там оборона, наші штурми та результати дуже непогані.
- Серед усіх напрямків на півдні він особливо відзначив десантників 46 аеромобільної бригади на Мелітопольському напрямку.
Наступний тиждень додасть ще можливостей для України – для оборони, захисту від російського терору, Формули миру, яка продовжує обʼєднувати всіх, звернув увагу президент.
Глава держави говорив з еміром Катару й подякував йому, зокрема, за готовність долучитися до наступної зустрічі щодо Формули миру, а також за незмінну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України. Сторони говорили й про посередництво Катару в звільненні депортованих та полонених українців.
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук