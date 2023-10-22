Щодня потрібен результат для України – це мотивує весь світ допомагати: звернення Зеленського

Головне – це фронт, українська оборона, дії, результати, допомога тим, хто зараз у бою, на бойових постах і позиціях. Щодня потрібен результат для України – вистояти проти російських штурмів, знищувати окупантів, рухатися вперед.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 606-го дня повномасштабної війни.

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За словами глави держави, потрібно щодня покращувати українські позиції хоч на 1 км або на 500 м, щоб тиснути на окупантів.

– Це додає державі сили. Це мотивує весь світ допомагати нам. І це доводить, що терор Росії не спрацює, – стверджує президент України.

Зеленський вважає, що російські терористи не зламають українську волю захищати свою державу, незалежність, готовність працювати заради України.

– Готовність битися, щоб ніколи в Москві не було жодної реальної підстави сподіватися, нібито Україна колись зламається. Не зламається. Вистоїть. Витримає. І попри все, вижене російське зло зі своєї землі, – переконаний глава держави.

Президент України відзначив воїнів, які проявили себе особливо цими тижнями, допомогли Україні на різних напрямках однаково потужно та результативно. Серед них:

Купʼянський напрямок, Харківщина. Воїни нашої міцної 57 окремої мотопіхотної бригади та 1 механізованого батальйону 67 окремої механізованої бригади.

Авдіївський і Марʼїнський напрямки, особливо жорсткі. Численні атаки росіян. Але українські позиції захищені. 53 та 110 окремі механізовані бригади, 59 окрема мотопіхотна та десантники Сімдесятдевʼятки.

Воїни 55 окремої артилерійської бригади, яка активно та ефективно допомагає обороняти Донецьку область.

Лиманський напрямок – 68 окрема єгерська бригада та підрозділи славетної 95 окремої бригади ДШВ за зрив планів окупанта.

Бахмутський напрямок – воїни 92 окремої штурмової бригади та 93 окремої механізованої бригади. За словами президента, там оборона, наші штурми та результати дуже непогані.

Серед усіх напрямків на півдні він особливо відзначив десантників 46 аеромобільної бригади на Мелітопольському напрямку.

Наступний тиждень додасть ще можливостей для України – для оборони, захисту від російського терору, Формули миру, яка продовжує обʼєднувати всіх, звернув увагу президент.

Глава держави говорив з еміром Катару й подякував йому, зокрема, за готовність долучитися до наступної зустрічі щодо Формули миру, а також за незмінну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України. Сторони говорили й про посередництво Катару в звільненні депортованих та полонених українців.

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