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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Щодня потрібен результат для України – це мотивує весь світ допомагати: звернення Зеленського

Щодня потрібен результат для України – це мотивує весь світ допомагати: звернення Зеленського
Фото: Офіс президента

Головне – це фронт, українська оборона, дії, результати, допомога тим, хто зараз у бою, на бойових постах і позиціях. Щодня потрібен результат для України – вистояти проти російських штурмів, знищувати окупантів, рухатися вперед.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 606-го дня повномасштабної війни.

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За словами глави держави, потрібно щодня покращувати українські позиції хоч на 1 км або на 500 м, щоб тиснути на окупантів.

– Це додає державі сили. Це мотивує весь світ допомагати нам. І це доводить, що терор Росії не спрацює, – стверджує президент України.

Зеленський вважає, що російські терористи не зламають українську волю захищати свою державу, незалежність, готовність працювати заради України.

– Готовність битися, щоб ніколи в Москві не було жодної реальної підстави сподіватися, нібито Україна колись зламається. Не зламається. Вистоїть. Витримає. І попри все, вижене російське зло зі своєї землі, – переконаний глава держави.

Президент України відзначив воїнів, які проявили себе особливо цими тижнями, допомогли Україні на різних напрямках однаково потужно та результативно. Серед них:

  • Купʼянський напрямок, Харківщина. Воїни нашої міцної 57 окремої мотопіхотної бригади та 1 механізованого батальйону 67 окремої механізованої бригади.
  • Авдіївський і Марʼїнський напрямки, особливо жорсткі. Численні атаки росіян. Але українські позиції захищені. 53 та 110 окремі механізовані бригади, 59 окрема мотопіхотна та десантники Сімдесятдевʼятки.
  • Воїни 55 окремої артилерійської бригади, яка активно та ефективно допомагає обороняти Донецьку область.
  • Лиманський напрямок – 68 окрема єгерська бригада та підрозділи славетної 95 окремої бригади ДШВ за зрив планів окупанта.
  • Бахмутський напрямок – воїни 92 окремої штурмової бригади та 93 окремої механізованої бригади. За словами президента, там оборона, наші штурми та результати дуже непогані.
  • Серед усіх напрямків на півдні він особливо відзначив десантників 46 аеромобільної бригади на Мелітопольському напрямку.

Наступний тиждень додасть ще можливостей для України – для оборони, захисту від російського терору, Формули миру, яка продовжує обʼєднувати всіх, звернув увагу президент.

Глава держави говорив з еміром Катару й подякував йому, зокрема, за готовність долучитися до наступної зустрічі щодо Формули миру, а також за незмінну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України. Сторони говорили й про посередництво Катару в звільненні депортованих та полонених українців.

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