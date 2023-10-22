У Донецькій області під час бою десантники знищили 5 російських танків і 4 БМП – ЗСУ

В одному з боїв на світанку російські окупанти розпочали штурм позицій марунових беретів з Миколаєва. Проте українські десантники дали їм сильну відсіч, знищивши п’ять танків і чотири бойові машини піхоти армії РФ.

За даними командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, в бій з окупантами вступили воїни 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ України, які виконують бойові завдання у Донецькій області.

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Там зазначають, що ворог намагався досягнути ефекту повної несподіванки та застосував дими. Але розвідка вчасно помітила висування ворожої колони, тому артилерія десантників почала завдавати вогневі удари по окупантах.

– Коли ворог підійшов на необхідну відстань у бій вступили протитанкісти, які влучним вогнем з протитанкових ракетних комплексів почали палити техніку окупантів, – йдеться у повідомленні. У командування ДШВ ЗСУ зазначають, що в цьому бою десантники активно застосовували дрони-камікадзе і безпілотні літальні апарати зі скидами. Внаслідок атаки знищено п’ять танків і чотири БМП противника, а також два десятки бійців піхоти. Читайте також Біля Бахмута прикордонники ліквідували російську піхоту з гранатомету: оприлюднено відео

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