У Донецькій області під час бою десантники знищили 5 російських танків і 4 БМП – ЗСУ
В одному з боїв на світанку російські окупанти розпочали штурм позицій марунових беретів з Миколаєва. Проте українські десантники дали їм сильну відсіч, знищивши п’ять танків і чотири бойові машини піхоти армії РФ.
За даними командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, в бій з окупантами вступили воїни 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ України, які виконують бойові завдання у Донецькій області.
Там зазначають, що ворог намагався досягнути ефекту повної несподіванки та застосував дими. Але розвідка вчасно помітила висування ворожої колони, тому артилерія десантників почала завдавати вогневі удари по окупантах.
– Коли ворог підійшов на необхідну відстань у бій вступили протитанкісти, які влучним вогнем з протитанкових ракетних комплексів почали палити техніку окупантів, – йдеться у повідомленні.
У командування ДШВ ЗСУ зазначають, що в цьому бою десантники активно застосовували дрони-камікадзе і безпілотні літальні апарати зі скидами. Внаслідок атаки знищено п’ять танків і чотири БМП противника, а також два десятки бійців піхоти.
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук