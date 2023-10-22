Удар С-300 по Новій пошті під Харковом: кількість поранених зросла до 17 осіб

Шестеро людей загинули на місці під час ракетного удару по терміналу Нової пошти у селищі Коротич Харківської області. Це все чоловіки, працівники пошти. Один із них дуже сильно обгорів.

Про це повідомив голова слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, поліції вдалося встановити особу цього загиблого, проте ще проводитимуть ДНК-ідентифікацію для остаточного підтвердження.

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У поранених мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи та рвані рани, всі вони отримують допомогу в обласній клінічній лікарні Харкова. Стан восьми постраждалих лікарі оцінюють як важкий, ще восьмеро – середньої тяжкості.

Зранку правоохоронці продовжили огляд термінала та зібрали уламки ракети С-300.

Оновлено о 15:35. Як повідомили у Харківській облпрокуратурі, кількість потерпілих збільшилась до 17. Ще один працівник підприємства отримав осколкові поранення. Він отримав медичну допомогу, від госпіталізації відмовився.

Зранку повідомлялося, що поранених було 16.

Нагадаємо, що 21 жовтня близько 22:15 російський ворог завдав ракетного удару по терміналу Нової пошти у смт Коротич Харківського району. За попередніми даними, окупанти випустили дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Харківська обласна прокуратура, ДСНС, Сергій Болвінов

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