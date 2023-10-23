Бойова робота на різних напрямках: Гуменюк про завдання ЗСУ на лівобережжі Херсонської області

У Херсонській області необхідно зачистити тимчасово окупований лівий берег Дніпра, щоб надалі полегшити життя правому через те, що російські солдати продовжують обстрілювати там прибережну зону.

Відповідну заяву зробила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

Проте вона зазначила, що поки зарано коментувати в стверджувальному тоні інформацію аналітиків американського Інституту вивчення війни про ймовірну висадку ЗСУ на лівому березі Херсонської області. За її словами, це лише висновки аналітиків.

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– Ми говоримо про те, що робота наша бойова ведеться на різних напрямках, способами, опора здійснюється на контрбатарейну боротьбу, оскільки є задача вичистити частину території лівого берега від ворога, – стверджує Гуменюк.

За словами речниці ОК Південь, першочергове завдання Сил оборони України – полегшити життя мирних жителів, тому що російські солдати досі обстрілюють правий берег Дніпра з лівобережжя.

Гуменюк звернула увагу, що зараз йдеться про бойову роботу, результати якої можна розповісти у разі закріпленого результату. Подібні оголошення дуже шкодять бойовій роботі, тому без закріплення вона не вважається завершеною.

За інформацією партизанського руху Атеш, війська РФ готуються до масштабних боїв на Херсонщині. Вже відомо про два випадки переміщення командних пунктів окупантів з Генічеська до Джанкойського району в Криму.

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