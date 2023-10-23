Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Це не страшно, всі так роблять: окупант зґвалтував вагітну дівчину на очах матері – доповідь ООН
У Чернігові суд постановив відібрати доньку в найстаршої матері України
Снігу поки що не буде: на вихідних в Україні прогнозують до +30
У ГУР назвали причину, чому зараз спостерігається пауза масованих ракетних ударів
Фʼюрі та Усик узгодили дату поєдинку: коли відбудеться бій
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Бойова робота на різних напрямках: Гуменюк про завдання ЗСУ на лівобережжі Херсонської області

Бойова робота на різних напрямках: Гуменюк про завдання ЗСУ на лівобережжі Херсонської області
Фото: Генштаб ЗСУ

У Херсонській області необхідно зачистити тимчасово окупований лівий берег Дніпра, щоб надалі полегшити життя правому через те, що російські солдати продовжують обстрілювати там прибережну зону.

Відповідну заяву зробила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

Проте вона зазначила, що поки зарано коментувати в стверджувальному тоні інформацію аналітиків американського Інституту вивчення війни про ймовірну висадку ЗСУ на лівому березі Херсонської області. За її словами, це лише висновки аналітиків.

Зараз дивляться

– Ми говоримо про те, що робота наша бойова ведеться на різних напрямках, способами, опора здійснюється на контрбатарейну боротьбу, оскільки є задача вичистити частину території лівого берега від ворога, – стверджує Гуменюк.

За словами речниці ОК Південь, першочергове завдання Сил оборони України – полегшити життя мирних жителів, тому що російські солдати досі обстрілюють правий берег Дніпра з лівобережжя.

Гуменюк звернула увагу, що зараз йдеться про бойову роботу, результати якої можна розповісти у разі закріпленого результату. Подібні оголошення дуже шкодять бойовій роботі, тому без закріплення вона не вважається завершеною.

За інформацією партизанського руху Атеш, війська РФ готуються до масштабних боїв на Херсонщині. Вже відомо про два випадки переміщення командних пунктів окупантів з Генічеська до Джанкойського району в Криму.

Читайте також
Війська РФ намагаються перешкодити ЗСУ закріпитись на лівобережжі Херсонщини – ISW
військові ЗСУ

Війна в Україні, Крим, Новини Херсону, Херсон, Херсонська область, Херсонщина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна та Ізраїль потребують подібних видів зброї, але між ними “мало збігів”
155 мм снаряди
РФ використовує бойових дельфінів для захисту флоту в Криму: на що здатні та які в них завдання
Бойова робота на різних напрямках: Гуменюк про завдання ЗСУ на лівобережжі Херсонської області
Навесні буде прорив на фронті: як ATACMS здатні змінити хід війни
Ракети ATACMS
Вибухи у Київській області – що відбувається
Бойова робота на різних напрямках: Гуменюк про завдання ЗСУ на лівобережжі Херсонської області
Обмеження Китаю на продаж БПЛА в Україну: що кажуть військові та волонтери про зміни
Mavic

Завантаження

Ігри
Відео
Гасили недопалки об руку так, що я бачив свою кістку! Історія хлопця, який пережив полон

Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.

Олена Ровенчук
Перші результати роботи ATACMS | Резолюція Європарламенту | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Бойова робота на різних напрямках: Гуменюк про завдання ЗСУ на лівобережжі Херсонської області
Обстріли України сьогодні | В’язниця для зрадника з Харківщини | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Бойова робота на різних напрямках: Гуменюк про завдання ЗСУ на лівобережжі Херсонської області
Репортаж з Авдіївки | Оборона кордону з Білоруссю | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Бойова робота на різних напрямках: Гуменюк про завдання ЗСУ на лівобережжі Херсонської області
Вибухи в Мелітополі: що відомо | Вертольоти від Хорватії | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Бойова робота на різних напрямках: Гуменюк про завдання ЗСУ на лівобережжі Херсонської області
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь