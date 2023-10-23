Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 23 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій в Україні на 23 жовтня 2023
Ситуація в Україні на 23 жовтня 2023
Втрати РФ у війні на 23 жовтня 2023
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 607-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: ISW
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Гасили недопалки об руку так, що я бачив свою кістку! Історія хлопця, який пережив полон
Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук