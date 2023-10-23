Карта бойових дій на 23 жовтня 2023 – ситуація на фронті

Карта бойових дій в Україні на 23 жовтня 2023

Ситуація в Україні на 23 жовтня 2023

Втрати РФ у війні на 23 жовтня 2023

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 607-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ISW

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